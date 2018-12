Wanna One Galang Dana untuk Kampanye UNICEF Bantu Kebutuhan Anak

Grup K-pop Wanna One berkolaborasi dengan organisasi anak dunia UNICEF Korea. Kolaborasi bertajuk Wanna One For Every Child ini adalah kampanye global untuk kesejahteraan anak-anak.Mengutip laman Soompi, Wanna One menyumbangkan 8.070 selimut berbahan wol sejak Agustus lalu. Publik juga dapat melakukan donasi melalui laman daring.Kampanye ini mulai disuarakan sejak 1 Desember 2018 selama dua pekan. Publik yang berdonasi dapat membagikan foto dan video melalui media sosial dengan tagar #WannaOneForEveryChild.Ini bukan kali pertama Wanna One berpartisipasi dalam kampanye kemanusiaan. Sebelumnya, mereka berpartisipasi dalam kampanye penggalangan dana untuk anak "Christmas Jumper Day" serta berdonasi untuk kampanye Korea Heart Foundation.Wanna One belum lama ini menelurkan album baru 1¹¹=1 (Power of Destiny) dengan lagu utama Spring Breeze.Pada 15 Juli lalu, Wanna One menggelar konser di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang dalam tajuk Wanna One World Tour - One: The World.(ELG)