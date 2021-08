dr Richard Lee Ditangkap Paksa, Netizen: Kartika Putri, Shame On You

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Aktris Kartika Putri kembali ramai diperbincangkan di jagat maya. Pertikaian antara dirinya dan pemilik klinik kecantikan dr Richard Lee memasuki babak baru.Richard ditangkap polisi di rumahnya di Palembang pada Rabu, 11 Agustus 2021. Penangkapan Richard merupakan buntut dari laporan artis Kartika Putri terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ). Dia dijemput paksa oleh tim Polda Metro Jaya.Dalam unggahan istri Richard, Reni Effendi, proses penangkapan sempat berjalan alot. Keluarga menolak penjemputan paksa terhadap Richard, tapi akhirnya dia pasrah digelandang polisi."Jangan ditangkap! Nanti dulu Pak, jangan dulu, suami saya ditangkap alasannya apa? Kenapa Pak? Bapak enggak jelasin," kata Reni Effendi histeris sambil menangis dalam Instagram Story miliknya.Video itu pun viral hingga media sosial Twitter dan menjadi trending. Kata "Kartika Putri" menduduki peringkat atas dengan lebih dari 8 ribu cuitan tentang dirinya dalam trending topic.Warganet menilai penangkapan Richard tergolong aneh karena tidak sesuai prosedur. Mereka menyebut Kartika Putri memalukan karena menggunakan cara demikian."Shame on you, Kartika Putri. You're such digging your own grave. You're cancelled (kamu memaluka, Kartika Putri. Kamu menggali kuburmu sendiri)," ujar akun @indarpramita."Sad. He's not criminal. Shame on you mf KARTIKA Putri.(Sedih, Richard bukanlah kriminal. Kamu memalukan, Kartika Putri)," tutur akun @beaubennz"Kartika Putri, shame on you really (Kartika Putri, anda benar-benar memalukan)..." ucap akun @mchrisnanda."istg shame on u kartika putri, really. may god blessing ur life. (Saya bersumpah pada Tuhan, kamu memalukan, Kartika Putri. Semoga Tuhan memberkati hidupmu)," tulis @kinantdh.Baca: Dokter Richard Lee Ditangkap Terkait Laporan Kartika Putri Masalah bermula ketika Richard mengunggah video ulasan produk bernama Helwa. Dalam ulasan itu, Richard memaparkan hasil laboratorium dengan menyebut produk Helwa berbahaya karena mengandung merkuri.Video ulasan itu membuat Kartika Putri sebagai duta produk Helwa tidak senang. Kartika tidak terima produk yang meng-endorse-nya disebut berbahaya. Dia lalu melayangkan somasi kepada Richard.Richard kemudian membuat video minta maaf melalui saluran Youtube-nya. Namun, permintaan maaf itu rupanya tidak cukup. Kartika tetap melaporkan Richard ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.(MBM)