Anak-Anak Harry dan Meghan Markle Resmi Mendapat Gelar Pangeran & Putri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Terlepas dari keretakan yang semakin dalam dengan keluarga kerajaan, anak-anak dari pasangan Harry dan Meghan Markle secara resmi adalah seorang pangeran dan putri. Hal tersebut diberitakan oleh New York Post, pada Rabu, 8 Maret 2023 waktu AS. Kedua anak Harry kini bisa dipanggil Pangeran Archie dan Putri Lilibet Diana.Istana Buckingham mengonfirmasi bahwa gelar Putri Lilibet dan Pangeran Archie adalah resmi, dan akan diperbarui nanti di situs web keluarga kerajaan karena gelar mereka masih "mister" dan "miss" pada hari Rabu lalu.Diketahui Putri Lilibet Diana telah dibaptis di California pada Jumat, tanpa ada kerabat kerajaan lainnya hadir dari Inggris walaupun baru diumumkan kedua anak Harry dan Meghan ini, sejatinya bisa menggunakan gelar kerajaan itu begitu kakek mereka, Raja Charles III, naik takhta usai Ratu Elizabeth II meninggal.Namun menurut sumber The Times of London, pihak Istana masih menunggu Harry dan Meghan untuk lebih dulu menggunakan gelar tersebut ke anak mereka.Kabar ini datang setelah drama demi drama antara Harry-Meghan Markle dengan pihak keluarga Kerajaan Inggris, setelah mereka memutuskan mundur sebagai anggota senior keluarga Kerajaan.Di sisi lain, keduanya disebut sudah menerima undangan untuk menghadiri pelantikan Raja Charles III, meski hubungan antara kedua pihak itu tak hangat dengan segala drama yang sudah ada."Saya bisa mengonfirmasikan pasangan Duke baru-baru ini sudah menerima surel koresponden dari kantor Yang Mulia terkait pelantikan," kata seorang juru bicara pasangan itu kepada The Sunday Times, Minggu, 5 Maret 2023."Keputusan segera tentang apakah Duke dan Duchess akan hadir tidak akan diungkapkan oleh kami pada saat ini," lanjutnya.Page Six sebut pada Minggu, 5 Maret 2023 sudah menghubungi pihak Istana Buckingham untuk meminta tanggapan pernyataan pihak Meghan dan Harry.Pernyataan ini senada dengan sumber Raja Charles III pada akhir 2022 lalu yang menyebut penguasa baru Inggris tersebut akan tetap mengundang Meghan Markle dan Harry pada 6 Mei nanti.