Justin Bieber Sudah Menikah

Kabar Justin Bieber tunangan dengan Hailey Baldwin sudah berhembus beberapa bulan lalu. Namun, belum ada kabar pasti kapan keduanya akan menikah secara resmi.Tiba-tiba, Justin mengunggah sebuah foto bersama Baldwin dan menulis judul "My wife is awesome" atau berarti "Istriku luar biasa."Unggahan itu secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa Bieber sebenarnya sudah menikah dengan Baldwin.Rumor yang beredar, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada dua bulan lalu di New York.Kembali pada bulan Juli 2018, Bieber sempat mengutarakan keinginannya untuk menikah. Hal itu terlontar saat Bieber dihadang paparazi dan ditanya soal rencana Bieber selanjutnya. Dengan tegas Bieber menjawab, "Menikah."Tidak sampai di situ, paparazi kembali bertanya siapa perempuan beruntung itu, dan dijawab oleh Bieber dengan menunjuk Baldwin yang berada di sampingnya. Keduanya dikabarkan bertunangan di Bahama, satu bulan setelah berpacaran. Saat ini, Bieber berumur 24 tahun dan Baldwin 21 tahun.(ASA)