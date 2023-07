Datangi Jakarta, Aktor Thailand Pond Naravit Bikin Penggemar Histeris

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Aktor asal Thailand, Pond Naravit membuat penggemarnya histeris ketika menyambangi Jakarta belum lama ini. Mereka begitu antusias bertemu aktor 22 tahun itu.Pond Naravit adalah aktor dan model yang berasal dari Thailand. Sejumlah film dan sinetron telah dia bintangi. Namanya melesat ketika membintangi Fish Upon the Sky dan Never Let Me Go.Pond Naravit hadir menyapa publik Jakarta, tepatnya di Pop up store Versace Dylan Purple di atrium Plaza Senayan. Lambaian tangan Pond langsung disambut teriakan histeris penggemar."Halo Indonesia, terima kasih," ucapnya.Aktor bernama asli Naravit Lertratkosum ini meladeni wawancara di booth Versace yang berada di sana. Lagi-lagi, dia disambut hangat dan diiringi teriakan penggemar.Pond sendiri merupakan muse bagi Versace Dylan Purple. Iris Law yang merupakan supermodel asal Inggris didaulat sebagai bintang dari kampanye Versace Dylan Purple."Saya suka Iris. Bagi saya dia adalah representatif sempurna untuk wewangian kami yang memiliki energi dan kesenangan luar biasa," kata Donatella Versace.