Jada Pinkett Ngaku Pisah, Will Smith Buka Suara

Aktris Jada Pinkett mengaku telah berpisah dengan aktor Will Smith sejak 2016 silam. Sang suami pun memberikan tanggapan tentang rumah tangga mereka.Pada 17 Oktober 2023, Jada Pinkett merilis sebuah memoar bertajuk Worthy. Melansir dari TODAY, dalam buku tersebut, kehidupan pernikahan Jada dan Will tidak seperti yang dilihat oleh publik.Bahkan dalam acara prime-time spesial bersama Hoda Kotb, 13 Oktober 2023, Jada Pinkett mengatakan bahwa dirinya dan sang suami telah hidup secara terpisah dalam tujuh tahun terakhir, tepatnya sejak 2016 lalu."Ya, tapi itu perceraian (walaupun bukan di atas kertas)," kata Jada Pinkett, dikutip dari TODAY, Senin, 16 Oktober 2023.Berdasarkan email yang dikirim ke New York Times, Will Smith menanggapi tentang rumah tangganya yang diisukan mengalami perpisahan. Melansir dari Variety, ia merasa bahwa hal yang ada di dalam memoar milik Jada Pinkett membuatnya terbangun.Will Smith menyadari bahwa Jada Pinkett telah mengalami waktu yang cukup sulit. Menurutnya, Jada adalah orang yang tangguh, pintar, dan kasih sayang.Ia menuliskan bahwa kebutaan emosional akan terjadi saat telah hidup bersama seseorang yang cukup lama."Ketika kamu telah bersama seseorang selama lebih dari separuh hidupmu, semacam kebutaan emosional akan terjadi," tulis Will Smith, dikutip dari Variety, Senin, 16 Oktober 2023.Hal itu yang membuatnya bisa kehilangan rasa peka yang dimilikinya."Dan kamu bisa dengan mudah kehilangan kepekaan terhadap nuansa tersembunyi dan keindahan halusnya," lanjut Will Smith.Will Smith dan Jada Pinkett telah menikah sejak 1997 silam. Sebelumnya, Will pernah menikah dengan Sheree Zampino pada 1992 dan bercerai pada 1995 silam.