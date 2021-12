Keren! Lyodra Kalahkan Jennie dan Rose Blackpink di Daftar Wanita Tercantik Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi Lyodra Ginting semakin dilirik dunia. Usai sukses merilis album terbaru, kini namanya masuk jajaran wanita tercantik dunia, bahkan mengalahkan urutan Jennie dan Rose Blackpink. Hal itu berdasarkan data yang dibuat oleh TC Candler dalam rilis daftar tahunan wanita tercantik dunia. Pada The 100 Most Beautiful Faces of 2021, Lyodra masuk urutan kedelapan.Peringkat Juara Indonesian Idol 2020 itu pun lebih tinggi dibandingkan dua personel Blackpink. Dua orang tersebut ialah Jennie dan Rose. Lyodra juga mengalahkan posisi Gal Gadot sebagai wanita tercantik tahun ini versi TC Candler.Selain Lyodra, sebeberapa selebritas Indonesia juga masuk dalam daftar wanita tercantik dunia tahun 2021. Salah satunya, Maudy Ayunda yang berada di urutan ke-52.Wanita asal Indonesia lainnya, Dita Karang, juga masuk dalam daftar The 100 Most Beautiful Faces of 2021. Personel girlgroup Korea Selatan, Secret Number, itu berada di peringkat ke-74.Kemudian, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting berada di urutan ke-81. Peringkat Ayu berada di atas aktris Priyanka Chopra dan Natalie Portman, yang keduanya berada di urutan ke-99 dan 100.Sedangkan peringkat pertama The 100 Most Beautiful Faces of 2021 ialah Lisa Blackpink. Lisa mengalahkan lebih dari 130 ribu deretan selebritas perempuan cantik yang berasal dari 45 negara di dunia.Sementara itu, The 100 Most Beautiful Faces dirilis oleh TC Candler sejak tahun 1990. Deretan wanita tercantik itu bukan sekadar melihat kecantikan, melainkan dinilai berdasarkan kesempurnan penampilan aesthetic, keeleganan, keorisinilan, passion, dan penilaian lainnya.