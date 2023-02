Kriteria Pacar Idaman Richard Kyle

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Richard Kyle siap mencari cinta sejatinya dalam serial The Bachelor Indonesia yang akan tayang secara eksklusif di HBO dan HBO GO pada 10 Februari 2023. Dalam serial ini, Richard Kyle akan mencari satu cinta sejatinya dari 19 wanita cantik nan eksotis.Dalam proses pencariannya, Richard Kyle akan mengunjungi 49 destinasi wisata di Bali termasuk Nusa Penida, Air Terjun Suwat, Pura Puri Tresna dan Teluk Manta. Di 10 episode serial The Bachelor Indonesia ini, 19 wanita akan bersaing untuk mendapatkan cinta dari Richard Kyle sebagai Bachelor.Richard Kyle membongkar kriteria wanita idamannya. Aktor 34 tahun itu menyebut sosok idamannya itu harus mempunyai sifat mandiri."Ya kalau kita bicara tentang girl, butuh seseorang yang good minded. Menurut aku sih yang paling penting wanita yang bisa berdiri sendiri, pastinya sifatnya," kata Richard Kyle saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis, 2 Februari 2023.Setelah menemukan sifat yang cocok dengan kriterianya, Richard Kyle juga melihat dari penampilan dari wanita tersebut."Kalau misalnya ketemu sama wanita yang you know ada sifatnya yang match banget dan aku juga tertarik sama sifat mereka, of course appearance juga penting. Kalau aku juga atraktif dengan penampilan dia juga," terang Richard Kyle."Tapi menurut aku sih harus jalanin dulu. Pas kita jalanin kalau ternyata misalnya ada something yang benar-benar aku merasa oke this is the one, of course aku lanjut," jelasnya.Aktor blasteran Australia ini juga mengaku bahwa saat ini memang dirinya sedang mencari pasangan yang siap untuk menikah dengannya."Saya sendiri pengin untuk perempuan yang cocok dan bersiap untuk mungkin kalau sudah saatnya dan juga sudah ada hubungan yang kuat, pasti ada jodoh," harap Richard Kyle.Akan tetapi, saat ditanya soal target menikah, Richard Kyle mengaku belum mempunyai target untuk itu."Nggak ada target," tutup Richard Kyle.