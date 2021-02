Ikke Nurjanah Menikah dengan Teman Dekat Glenn Fredly

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar bahagia datang dari pedangdut senior Ikke Nurjanah. Ikke mengumumkan pernikahannya dengan pria bernama Karlie Fu.Dalam keterangan yang disampaikan manajemennya, Ikke dan Karlie menikah pada 29 Januari 2021. Namun, mereka sengaja baru mengumumkan kabar bahagia itu satu pekan kemudian."Bismillah... Mohon doa restunya saudara-i ku..," tulis Ikke Nurjannah di Instagram sambil mengunggah foto-foto pernikahan.Unggahan serupa dimuat oleh Karlie. Dia memajang foto sedang memamerkan cincin dan buku pernikahan dengan Ikke sambil menuliskan kata-kata romantis."I'm glad you are thoughtful, I'm glad you are understanding, I'm glad you are so much fun to be around, but most of all I'm glad you are my wife. I love you @ikkenurjanah0518," tulis Karlie Fu.Ini merupakan pernikahan kedua bagi Ikke Nurjanah. Dia sebelumnya pernah menikah dengan Aldi Bragi lalu bercerai pada 2007. Dari pernikahan itu Ikke dikaruniai satu orang anak.Karlie Fu bisa dibilang masih satu lingkungan kerja dengan Ikke Nurjanah di dunia hiburan. Dalam aktivitas yang dia unggah di media sosial, Karlie terbilang dekat dengan Glenn Fredly semasa hidup.Karlie beberapa kali turut menemani Glenn di berbagai kesempatan seperti konser hingga liburan. Dia juga ikut hadir dalam acara forum Konfrensi Musik Indonesia (KAMI) yang digagas Glenn.Karlie juga terlihat dekat dengan sejumlah sahabat Glenn seperti Tompi dan Sandhy Sondoro yang tergabung dalam Trio Lestari. Tak heran, banyak artis ikut mengucapkan selamat atas pernikahan Karlie dengan Ikke."Alhamdulillah... samawa Karli dan Ikeeee..," tulis Wanda Hamidah."Guys, selamat ya!,” kata Marcel Siahaan.(ELG)