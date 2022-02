Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi dan selebriti Hollywood, Britney Spears dikabarkan telah sepakat dengan rumah penerbit Simon & Schuster untuk buku memoarnya.Dikutip dari Page Six, kesepakatan yang bernilai sekitar 15 juta USD ini akan membahas segala hal di kehidupan bintang pop tersebut, dari karier, kehidupan tak sehat dan keluarganya. Kesepakatan in menjadi salah satu yang bernilai paling tinggi, setelah buku memoar mantan presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama yang bernilai USD60 juta.Sebelumnya, Spears diketahui pernah berseteru dengan saudara perempuannya, Jamie Lynn yang menulis buku memoarnya sendiri bertajuk "Things I Should Have Said".Spears yang kesal lalu melampiaskan amarahnya pada sebuah unggahan Instagram yang saat ini sudah dihapus."Selamat best seller, berani-beraninya kau menjual buku dan menyebut segala hal, namun kau berbohong. Aku berharap kau mengikuti tes deteksi kebohongan agar massa dapat melihat kebohonganmu tentang diriku. Aku berharap Tuhan turun dan menunjukkan ke seluruh dunia bahwa kau berbohong dan menghasilkan uang dari diriku. Kau adalah bajingan, Jamie Lynn." tulisnya.Pada bulan November, pengadilan telah memutuskan untuk mengakhiri konservatori pelantun lagu "Toxic" tersebut selama 13 tahun oleh ayahnya, Jamie Spears. DIa juga mengaku bahwa konservatori membuatnya syok dan trauma serta Spears menginginkan hidupnya kembali menjadi miliknya.