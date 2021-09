Park Seo Joon Resmi Main Film Baru Marvel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Aktor asal Korea Selatan, Park Seo Joon, akhirnya resmi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe. Ia akan main dalam film yang berjudul The Marvels."Kami berterima kasih kepada banyak orang yang telah menunjukkan minat dan dukungan untuk Park Seo Joon saat dia mengambil tantangan baru ini," ujar pihak agensi, dikutip dari Soompi.Setelah beberapa bulan dikabarkan akan membintangi sekuel dari Captain Marvel, akhirnya kepastian muncul. Hal ini dikonfirmasi langsung dari agensi Park Seo Joon, Awesome ENT."Kami sangat menyadari bahwa banyak orang yang penasaran dengan nama film yang akan dibintanginya, karakternya, lokasi syuting, dan jadwal syutingnya," tutur agensi."Tetapi kami berencana untuk mengungkapkan detail filmnya di kemudian hari," tambahnya.Sebelumnya, pihak agensi enggan memberikan komentar terkait proyek film Marvel Studios itu. Padahal, kala itu beredar kabar bahwa Park Seo Joon telah terbang ke luar Korea untuk syuting film Marvel.Park Seo Joon pun resmi menjadi aktor Korea ketiga yang membintangi film Marvel. Selebritas sebelumnya yang telah sukses main film Marvel ialah Claudia Kim dalam film Avengers: Age of Ultron dan Ma Dong Seok dalam film Eternals.Nama Park Seo Joon sendiri tidak diragukan lagi sebagai seorang aktor papan atas. Pria berusia 32 tahun ini sukses memerankan film Parasite, The Divine Fury, Midnight Runners, hingga The Chronicles of Evil.Park Seo Joon juga bersinar ketika memerankan drama Korea (Drakor). Di antaranya, Itaewon Class, What's Wrong with Secretary Kim, Fight for My Way, She Was Pretty, Dream High, dan lainnya.(PEN)