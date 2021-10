Bukan Artis Korea dan Hollywood, Ini Pria Tertampan di Dunia 2021

1. Xiao Zhan (aktor)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Jeon Jungkook (penyanyi)

3. Wang Yibo (penyanyi)

4. Chris Hemsworth (aktor)

5. Lee Min Ho (aktor)

(MBM)

Dadali: Platform polling K-Pop terbesar di dunia King Choice mempublikasikan hasil survei masyarakat dunia terkait pria tertampan di dunia pada 2021. Dalam lamannya King Choice mengumumkan 100 pria tertampan di seluruh dunia, mulai dari penyanyi, aktor, dan lainnya.Tim Dadali.id telah merangkum setidaknya lima pria tertampan tersebut. Dalam penentuan ini King Choice meminta pengunjung situsnya memilih tiga suara per 1 jam yang terdiri dari suara positif dan suara negatif. Nantinya, skor akhir voting akan diambil dari suara positif dikurangi suara negatif.Lalu siapakah pria lima tertampan di 2021 ini? Berikut daftarnya:(Aktor Xiao Zhan Foto: King Choice)Dari voting tersebut membuat pria kelahiran Tiongkok 5 Oktober 2021 ini menempati peringkat pertama pria tertampan di dunia. Xiao Zhan melejit melalui drama 'Oh! My Emperor' juga disebut-sebut sebagai aktor terbaik tahun ini.(Anggota BTS Jeon Jungkook Foto: King of Choice)Jeon Jungkook atau dikenal dengan V menempati pria tertampan urutan kedua. Jeon Jungkook merupakan salah satu personel dari boy group asal Korea Selatan BTS (Musisi Wang Yibo Foto: King of Choice)Di posisi ketiga ada sosok Wang Yibo, diketahui dia merupakan anggota boy group UNIQ dari Tiongkok. Pada tahun ini Wang Yibo dapat dibilang melejit, sebab pada tahun lalu dia berada di urutan ke-12 dalam daftar 100 pria tertampan.(Aktor Chris Hemsworth Foto: King of Choice)Pada urutan keempat di isi aktor hollywood Chris Hemsworth. Aktor tampan asal Australia ini, dikenal oleh masyarakat dunia atas perannya sebagai Thor dalam film-film Marvel Studio. Parasnya yang tampan, membuat Hemsworth memiliki banyak penggemar di seluruh dunia.(Lee Min Ho Foto: King of Choice)Sedangkan di peringkat kelima, terdapat sosok yang sudah cukup dikenal masyarakat dunia. Sebab, tidak hanya menjadi aktor yang tampan Lee Min Ho juga juga memiliki bakat akting yang luar biasa.Nah, itulah daftar pria tertampan 2021 versi King Choice. Bagaimana apakah Anda setuju? Semoga bermanfaat.