Tutup Usia, Berikut Profil Paranormal Mbak You yang Mengaku Menikah dengan Ular

Masa kecil Mbak You

Pendidikan dan karier

Menikah dengan ular dan menjadi paranormal

Jakarta: Paranormal Kejawen Mbak You tutup usia. Kabar meninggalnya Mbak You ini dikonfirmasi dari salah satu karyawannya, Adi."Mbak You betul meninggal barusan, di RS Premiere Bintaro. Kira-kira dia dilarikan ke rumah sakit satu jam yang lalu," kata Adi kepada wartawan, Kamis, 1 Juli 2021.Namun, ia dan tim hingga kini belum mendapatkan informasi detail tentang penyebab kematian Mbak You. Sebab, rilis resmi dari RS. Premier Bintaro belum diterima."Gue belum dapet rilis resmi dari RS Premier bintaro apakah covid-19 atau penyakit bawaan lainnya. Posisinya mau dimandikan dan langsung dibawa ke Salatiga," paparnya.Berikut profil Paranormal Mbak You.Dikutip dari laman mbakyou.com, Mbak You memiliki nama lengkap Euis Juwariyah Johana. Mbak You lahir di Salatiga pada 7 Maret 1974 dan mengembuskan napas terakhir di usia 47 tahun.Meski lahir di Salatiga, Mbak You menghabiskan masa kecilnya di Yogyakarta dan Magelang. Ini lantaran profesi ayahnya sebagai TNI yang mengharuskan berpindah-pindah ke beberapa daerah.Salah momen masa kecil yang tak terlupa bagi Mbak You adalah ketika dirinya mengalami mati suri. Sebuah pengalaman yang tidak banyak orang mengalaminya.Ia mengalami mati suri ketika menginjak kelas dua SMA. Saat itu ia mati suri selama dua jam hingga akhirnya sadar kembali.Mbak You melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan tinggi di Yogyakarta. Ia mendapat beasiswa dan memulai hidup mandiri di sana.Setelah rampung kuliah Mbak You bekerja di bidang desain interior. Kemudian, ia mulai bisnisnya sendiri di bidang yang sama.Saat menjadi pebisnis, Mbak You sempat mendapat wejangan dari kakeknya bahwa bisnisnya tidak akan sukses. Ujung-ujungnya dia diramal menjadi paranormal seperti kakeknya.Mbak You pun mengalami jatuh bangun dalam usahanya. Hingga akhirnya hijrah ke Bandung untuk kembali merintis usaha.Pada usia 30 tahun Mbak You mengaku menikah dengan ular di tempat ritualnya di Bandung. Dari pernikahannya dengan sawer-sawer (dalam bahasa Jawa artinya ular), Mbak You merasa kuat secara kebatinan dan keilmuan.Kemampuan itu membuat orang meminta pertolongan melalui Mbak You. Mbak You pun hingga akhir hayatnya dikenal sebagai paranormal.(MBM)