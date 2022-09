Bikin Iri! Luna Maya Foto Bareng Dahyun Twice di New York Fashion Week

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Acara mode bergengsi New York Fashion Week memang selalu menjadi sorotan. Pasalnya acara bergengsi itu dihadiri oleh perancang busana kelas dunia dan brand-brand terkenal. Selain menjadi ajang pekan mode, interaksi para tamu undangan dengan yang lainnya pun banyak ditunggu-tunggu.Kali ini salah satu aktris, presenter dan sekaligus model asal Indonesia turut hadir dalam pekan mode prestisius tersebut. Keberadaan Luna Maya selalu dapat menarik perhatian netizen Indonesia. Baru-baru ini, Luna Maya berhasil menghebohkan dunia maya dengan kebersamaannya bersama salah satu member girl group K-Pop TWICE yakni Dahyun.Luna Maya terlihat memamerkan kebersamaannya dengan melakukan selfie bersama Dahyun TWICE. Selfienya itu ia unggah di story Instagram pribadi miliknya. Selain selfie, Luna Maya juga berfoto bersama dengan Dahyun.Model berusia 39 tahun itu juga memperlihatkan kekompakannya dengan rapper pentolan TWICE, berpose dengan finger heart dan tersenyum ke kamera. Dalam acara berkelas itu, Luna Maya hadir dengan tema monokrom.Ia mengenakan atasan dan bawahan berwarna putih dan tas Michael Kors edisi Bedford Legacy Extra-Small Logo Duffle Crossbody Bag berwarna hitam. Sementara Dahyun mengenakan dress berwarna hitam dilengkapi clutch dengan warna senada.Senyum Luna Maya tak luntur, pasalnya selain bertemu dengan Dahyun dengan TWICE, ia juga bertemu dengan perancang busana terkenal asal Amerika, Michael Kors. Dirangkul perancang busana yang berbasis di New York, Luna Maya nampak tersenyum tipis, memberikan pose elegannya.Kebersamaannya dengan perancang busana dan anggota girl group K-Pop TWICE itu pun menarik perhatian netizen, tak sedikit dari mereka yang merasa cemburu.“Wow foto langsung sama Michael Kors & Dahyun Twice,” tulis salah netizen.“Dahyunnn,” tulis netizen lainnya. “Wow foto sama dahyun iri bngt,” tukas netizen lainnya.Kehadiran Luna Maya di New York Fashion Week sendiri dalam rangka menghadiri acara NYFW Michael Kors.