Mbak You Sesak Napas Sebelum Meninggal, Ini Kronologinya

Paranormal Mbak You telah meninggal dunia pada Kamis, 1 Juli 2021. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, ia mengalami sesak napas pada malam hari sebelumnya."Mbak You sempat mengalami sesak napas," ungkap perwakilan pihak keluarga Mbak You melalui rilis.Kondisi kesehatan Mbak You semakin memburuk pada keesokan harinya, bahkan sempat tak sadarkan diri. Keluarga pun segera melarikannya ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun, nyawa Mbak You tidak tertolong."Ketika dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Premier Bintaro, kondisi Almarhum sudah tidak dapat tertolong lagi," jelasnya.Keluarga pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat apabila ada kesalahan yang dilakukan Mbak You semasa hidupnya. Baik itu kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja."Untuk sedulure Mbak You di mana pun berada, mohon maaf kalau selama ini Mbak You ada salah, khilaf, baik sikap dan perbuatan," paparnya."Minta doanya agar arwah almarhum Mbak You diterima di sisi Allah SWT. Agar senantiasa di lapangkan dan diterangkan kuburnya. Terima kasih," pungkasnya.Mbak You sendiri dikenal sebagai paranormal kontroversial. Sebab, pemilik nama asli Euis Juwariyah Johana ini sering kali meramal tentang berbagai hal, termasuk kehidupan selebritas, bencana alam, maupun isu politik.(ELG)