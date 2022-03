Mike Lewis Resmi Menikah Lagi, Ini Sosok Istri Barunya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar bahagia datang dari aktor Mike Lewis. Artis 40 tahun resmi menikah dengan kekasihnya, Janisaa Pradja.Mike dan Janisaa menggelar pemberkatan pernikahan pada Rabu, 30 Maret 2022. Dalam momen yang mereka unggah di media sosial, acara tampak dihadiri keluarga dan kerabat dekat.Mike terlihat memakai setelas jas berwarna hitam, sementara Janissa tampak cantin mengenakan gaun putih. Mereka terlihat bahagia dan terus tersenyum.Yang menarik, Mike dan Janisaa memilih lokasi pemberkatan tak biasa. Mereka menggelar acara itu di atas helipad."Thank you everyone My heart is so full Everything was perfect yesterday," tulis Janisaa Pradja sambil memamerkan cincin pernikahannya.Mike dan Janisaa awalnya berencana menikah pada 2020, tapi niat mereka tertunda karena pandemi. Ini merupakan pernikahan kedua buat Mike Lewis setelah bercerai dari Tamara Bleszynski.