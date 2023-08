Lewat Permainan Ciamik, Dwi Sasono MVP Pertandingan Bahkan Voli

Jakarta: Pertandingan Bahkan Voli yang digelar Vindes Sport sukses menyita perhatian publik. Laga yang digelar pada Sabtu, 26 Agustus 2023, melibatkan tim The Actors dan The Prediksi.



Pertandingan Bahkan Voli tersebut dimenangkan oleh tim The Actors. Mereka berhasil mengalahkan The Prediksi dengan skor akhir 3-2. Meski sempat tertinggal 2-1 di set ketiga, The Actors akhirnya mampu membuktikan kebolehannya.



Walau di tengah banyaknya dukungan dari para suporter The Prediksi, Dwi Sasono mendapat sorotan karena permainannya yang ciamik. Bintang film Anoksia itu berhasil menampilkan permainan terbaik sehingga sukses mengantarkan The Actors jadi juara.





Memiliki postur tubuh yang tinggi membuat Dwi Sasono begitu mudah melakukan smash untuk mengecoh pemain lawan di depan net. Tak hanya itu, pemain serial Suami Suami Masa Kini itu juga memiliki service mematikan yang kerap membuat The Prediksi nampak kikuk.



Kebolehan Dwi Sasono di pertandingan itu juga membuatnya mendapatkan gelar Most Valuable Player (MVP) atau pemain terbaik. Suami Widi Mulia itu pun membawa pulang dua trofi karena menjadi pemain yang paling berpengaruh dalam kemenangan tim-nya.



Selain Dwi Sasono, kebolehan pemain lainnya dari tim The Actors seperti Bryan Domani, Ricky Harun, Tanta Ginting hingga Iko Uwais juga menjadi sorotan. Mereka juga dianggap telah memberikan permainan terbaik dan service yang konsisten.

