Tema Karl Lagerfeld Bikin Met Gala 2023 Jadi Kontroversi, Kenapa?

Karl Lagerfeld: A Line of Beauty menjadi tema Met Gala 2023 untuk menghormati mendiang desainer ternama Karl Lagerfeld. Namun, hal tersebut menuai kritikan dari beberapa pihak.Karl Lagerfeld merupakan seorang desainer yang telah mengabdi pada industri mode selama puluhan tahun. Banyak karyanya yang terkenal dan lahir di rumah mode ternama, seperti Fendi, Balmain, Chanel, dan Chloe.Kematian Karl pada 2019 lalu membawa duka pada industri mode dunia. Oleh karena itu, seorang kurator fashion untuk Metropolitan Museum of Art (MET) bernama Andrew Bolton mengajukan pameran khusus karya Karl kepada pihak museum.Pada Oktober lalu, tema Met Gala 2023 yang diumumkan oleh Pemimpin Redaksi Majalah Vogue Anna Wintour menuai kritikan dari publik. Pasalnya, banyak pihak yang kembali mengingat pernyataan dan sikap Karl yang cenderung diskriminatif.Karl dikenal tidak menyukai model wanita yang bertubuh gemuk. Tidak heran jika ia mewajibkan modelnya untuk memiliki tubuh yang kurus.Karl pernah memberikan pernyataan kepada majalah Jerman Focus, 2009 lalu, tentang hal tersebut. "Tidak ada yang suka melihat wanita bertubuh sintal (padat berisi)," ungkapnya.Setahun sebelum kematiannya, Karl juga pernah berkomentar tentang gerakan #MeToo yang merupakan gerakan kampanye daring untuk melawan segala jenis pelecehan dan kekerasan seksual. Ia mengkritik pengaruh kampanye tersebut ke industri fashion dan model dalam wawancaranya bersama majalah Numero.Melansir dari Associated Press, Karl mengaku terkejut dengan para bintang yang membutuhkan dua puluh tahun untuk mengingat apa yang terjadi dan tidak ada saksi di sana.Banyaknya kontroversi yang pernah melibatkannya, membuat Karl dikenal sebagai sosok yang membawa masalah dan membiarkan tradisi yang tidak sehat terus ada di industri mode. Terlepas dari kontroversi yang dimilikinya, tidak bisa dipungkiri bahwa Karl adalah sosok desainer yang telah melahirkan banyak karya luar biasa dari tangannya.Banyak model ternama yang memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan Karl, seperti Gigi Hadid dan Kendall Jenner. Tema Karl Lagerfeld: A Line of Beauty juga tetap dipertahankan dalam perhelatan Met Gala 2023 yang digelar 1 Mei 2023 di Metropolitan Museum of Art (MET), New York, Amerika Serikat.Deretan selebriti ternama hadir dalam Met Gala 2023, seperti Billie Eilish, Selena Gomez, Doja Cat, Cardi B, Gigi Hadid, Rihanna, Jennie BLACKPINK, dan deretan selebriti lainnya.