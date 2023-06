Beragam Reaksi Artis Usai Nonton Indonesia vs Argentina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Laga Timnas Indonesia vs Argentina yang digelar di Stadion Utama GBK, Jakarta, Senin 19 Juni 2023, berakhir dengan kemenangan Argentina dengan skor 2-0. Sejumlah selebriti Indonesia pun membagikan momen keseruan pertandingan semalam melalui unggahan di Instagram.Darius Sinathrya dan Donna Agnesia jadi salah satu pasangan selebriti yang hadir di GBK, semalam. Bagi Darius, pertandingan tetap seru meski tanpa kehadiran Lionel Messi."Indonesia Vs Argentina!! No Messi tetap party!! Gimana puaaas gaaaak? Lumayan cuma kemasukan 2 gol!! Siapa pemain TimNas paling gacor malam tadi?!!" tulis Darius dalam unggahan di Instagram.Darius juga memberikan sorotan buat penampilan Asnawi Mangkualam. Dalam laga semalam, Asnawi tampil bagus dan berhasil membuat pemain sayap Argentina, Alejandro Garnacho, kesulitan menghadapinya.Pada salah satu momen, Asnawi melakukan tekel bersih kepada Garnacho dan berhasil merebut bola dari pemain Argentina itu. Garnacho pun membalas dengan memberikan tekel keras yang berujung pelanggaran."Asnawi gak ada obat!! Siapa itu Garnacho?!" tulis Darius sambil menyertakan video momen duel Asnawi vs Garnacho.Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah juga ikut membagikan momen keseruan dalam laga semalam. Atta pun menuliskan kalimat candaan dalam unggahannya."REKOR MESSI tidak pernah Gollin Ke gawang INDONESIA bertahan! Dan kita sudah sekalas Prancis! Menang kalah tetep THIS IS INDONESIAAAAA!!!"Marshel Widianto pun ikut bangga dengan penampilan Skuad Garuda semalam. Marshel turut menyampaikan rasa cinta buat Skuad Garuda dan menyematkan emoji love berwarna merah putih dalam unggahannya."KAMU TERBAIK TIMNAS KUH. LOVE YOU!!!"