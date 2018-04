Bagian Tubuh yang Tak Disukai Jungyeon TWICE

Ada saja yang membuat seorang merasa tidak sempurna. Seperti yang dialami Jungyeon, member girlband TWICE. Penyanyi berusia 21 tahun itu mengaku tak menyukai bagian tangannya yang tampak berkerut."Aku tidak memiliki tangan yang cantik, tampak banyak kerutan," jawab Jungyeon saat berbincang-bincang bersama MC Lee Young Ja di stasiun televisi KBS2, dilansir dari Allkpop.Dalam acara tersebut turut hadir dua member Twice lainnya, Tzuyu dan Sana.Dengan berkelakar, MC lainnya, Shind Dong Yup juga memaparkan hal yang sama. "Tanganku terlalu besar."Jungyeon bukan kali ini saja memaparkan sesuatu hal yang tidak disenangi. Dilansir dari laman fandom Twice Wikia, Yoo Jeong-yeon terlahir dengan nama asli Yoo Kyung-wan. Penyanyi kelahiran 1 November 1996 itu kemudian berganti nama sebab ia merasa nama Kyung-wan terdengar seperti nama laki-laki.Ia kemudian mengganti namanya saat duduk di bangku kelas tiga.(ELG)