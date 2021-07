Song Hye Kyo Bagikan Foto Bersama Yoo Ah In, Menggemaskan!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris Song Hye Kyo membagikan foto dirinya bersama aktor Yoo Ah In. Pada foto itu, keduanya terlihat sedang bermain dengan anjingnya yang menggemaskan."Yoo Ah In yang keren," tulis Song Hye Kyo sebagai caption foto itu di Instagram.Dilansir dari Soompi, Song Hye Kyo dan Yoo Ah In saat ini berada di agensi yang sama. Tak hanya sebagai rekan kerja, keduanya juga dikenal menjalin persahabatan.Keakraban keduanya juga tidak hanya terlihat di media sosial. Melainkan, terbukti di kehidupan nyata. Sebab, mereka sering kali terlihat bersama. Bahkan, Yoo Ah In juga pernah mengirimkan truk kopi ke lokasi syuting drama yang diperankan Song Hye Kyo.Sementara itu, saat ini Song Hye Kyo sedang sibuk syuting drama SBS terbaru yang berjudul Now, We are Breaking Up. Pada drama itu, Song Hye Kyo beradu akting dengan Jang Ki Yong, Choi Hee Seo, Kim Joo Heon, Sehun EXO, dan Yura Girl's Day.Sedangkan Yoo Ah In, baru-baru ini dikonfirmasi akan memerankan film terbaru yang berjudul Seoul Vibe. Film ynag berlatar belakang Olimpiade Seoul 1988 ini menceritakan tentang kru pengemudi yang terlibat dalam penyelidikan dana gelap.(ELG)