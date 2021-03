Terlibat Kasus Kekerasan, Ji Soo Kehilangan Pekerjaan di Drakor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Ji Soo terlibat kasus kekerasan sekolah. Lantaran demikian, ia dinyatakan mundur dari drama Korea River Where The Moon Rises, dan perannya segera digantikan oleh aktor lain.Dilansir dari Soompi, awal pekan ini nama Ji Soo terseret dalam tuduhan kekerasan di sekolah. Ia pun menanggapinya dengan membuat surat permohonan maaf yang ditulis tangan, yang kemudian disebar pada Kamis 4 Maret 2021.KBS telah secara resmi mengumumkan bahwa Ji Soo meninggalkan pemeran dalam drama River Where The Moon Rises. Produser drama tersebut segera membatalkan syuting hari itu.Namun, pihaknya menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan drama tersebut karena telah menyelesaikan 95 persen proses syuting. Lantaran demikian, mereka akan mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana langkah selanjutnya untuk kontroversi yang melibatkan aktor mereka.Hari ini, 5 Maret 2021, juru bicara KBS mengatakan kepada Star News bahwa mereka pada akhirnya membuat keputusan besar. Mereka menyatakan Ji Soo meninggalkan drama tersebut."Ji Soo, yang baru-baru ini menjadi pusat kontroversi, akan mundur dari River Where The Moon Rises. Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan produksi tentang langkah kami selanjutnya," jelas mereka.Di sisi lain, Cube Entertainment selaku agensi Na In Woo mengonfirmasi bahwa pemeran drama Mr. Queen itu sedang diperbincangkan. Na In Woo mendapatkan penawaran untuk mengambil alih peran Ji Soo."Na In Woo telah mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan River Where The Moon Rises dalam peran On Dal, dan dia saat ini sedang meninjau tawaran tersebut," ungkap pihak agensi.Namun, hingga saat ini, diskusi masih berlangsung. Begitu juga terkait keputusan apakah episode River Where The Moon Rises mendatang akan tayang sesuai jadwal, yakni pada 8 dan 9 Maret 2021.(ELG)