Hyomin T-ara dan Pesepak Bola Hwang Ui Jo Pacaran, Dispatch Rilis Foto ini

Jakarta: Awal tahun kerap menjadi waktu yang dinanti-nantikan pecinta drama korea (drakor) maupun pecinta kpop (kpopers). Pasalnya, Dispatch selalu membongkar rahasia artis dan idol Korea yang sedang pacaran.Kali ini, Dispatch membagikan foto kencan Hyomin T-ara dengan pesepak bola Hwang Ui Jo lewat Instagram resminya, @koreadispatch, pada Senin, 3 Januari 2022. Dilaporkan keduanya baru mulai berkencan sejak November lalu.Dikutip dari Allkpop, pemain sepak bola di Liga Prancis itu diketahui mengambil cuti selama dua pekan pada Desember 2021. Dia tidak bisa pulang ke Korea Selatan , sehingga Hyomin memutuskan untuk pergi ke Eropa demi bertemu pria tersebut.Baca: Jae DAY6 Hengkang dari Grup dan JYP Entertainment Hyomin dan Hwang Ui Jo bertemu secara diam-diam di Switzerland, Swiss. Mereka diketahui berlibur akhir tahun bersama di sana."Hwang Ui Jo dan Hyomin berpacaran seperti teman baik. Karena mereka sudah dewasa, mereka menghargai batasan dan urusan masing-masing," kata sumber yang dekat dengan keduanya, dikutip dari Allkpop, Senin, 3 Januari 2022.Dispatch menyebut keduanya juga telah mengonfirmasi hubungan mereka. "Kami berada di fase mengenal satu sama lain lebih jauh dengan perasaan yang baik."Hyomin debut sebagai anggota T-ara pada 2009 dan merilis sejumlah lagu, seperti Good Person, Lies, Bo Peep Bo Peep, Like The First Time, I Go Crazy Because of You, Cry Cry, hingga Lovey Dovey. Pada Juli 2012, isu perundungan (bullying) menerpa grup kpop itu. Netizen Korea menduga Hwayoung dari T-ara keluar karena di-bully anggota member lainnya.Grup tersebut sempat berganti formasi dan memutuskan hiatus pada 2019. Mereka kembali dalam format reuni dan merilis single album pada 15 November 2021 bertajuk Re:T-ara.Sedangkan, Hwang Ui Jo debut sebagai pesepak bola di Seongnam Liga Korea pada 2013. Dia kemudian pindah ke Gamba Osaka pada 2017 dan berlanjut ke tim Bordeaux pada 2019.Baca: Lee Jong Suk Sumbangkan Penghasilan untuk Anak Panti Asuhan