Agnez Mo Mengaku Selalu Bucin Setiap Pacaran

Penyanyi Agnez Mo telah menjalin hubungan asmara dengan banyak tipe pria. Ia pun mengaku dirinya bucin (budak cinta) terhadap pria-pria yang dipacarinya selama ini.Bahkan, ia rela memberikan segala hal yang terbaik pada dirinya untuk sang pacar. Hal ini diungkapkannya saat berbincang dengan Daniel Mananta terkait jodoh."Sebagaimana gue bucin-nya. Mengerti kan maksudku. And I feel like, ada struggles yang gue learning by every minute, even about that," aku Agnez Mo di kanal YouTube Daniel Mananta."Agnez seorang bucin, actually it's suprisingly true. Loe emang benar-benar begitu pacaran, loe benar-benar pouring out everything ke orang tersebut," balas Daniel.Daniel merespons pengakuan Agnez tersebut dengan tertawa sembari setuju dengan pernyataan Agnez. Meskipun demikian, Daniel menanyakan penyebab Agnez menjadi bucin. Ternyata, ada ketidakpercayaan diri."Ada beberapa hal yang dulu aku berusaha mengatasi rasa ketidakpercayaan diriku sampai pada akhirnya gue belajar untuk berserah sama Tuhan di bidang itu juga," jawab pelantun lagu Promises ini.Agnez Mo konsisten menjadi bucin dengan penuh kesadaran. Sebab baginya, ia melakukan dengan segenap hati dalam mencintai pria yang dikencaninya.(ELG)