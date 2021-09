Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ikke Nurjanah dan Aldi Bragi barang kali jadi orang tua paling bangga setelah anak mereka, Siti Adira Kania lulus menjadi sarjana. Hebatnya lagi, Dira menjadi wisudawan dengan predikat lulusan terbaik di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.Ikke Nurjanah dan Aldi Bragi turut mendampingi Siti Adira Kania menjalani wisuda virtual. Wajah bangga tampak tak bisa ditutupi Aldi dan Ikke begitu nama anak mereka diumumkan."Wisudawan peraih IPK tertinggi dari Fakultas Sarjana Hukum adalah Siti Adira Kania S.H, IPK 3,78," ucap pembawa acara.Ikke sempat mengunggah momen ketika Dira menyelesaikan sidang skripsi. Dia mengaku bangga dengan prestasi anaknya."Alhamdulillah.. Proud of you Anakku @adirakania," tulis Ikke Nurjanah,Unggahan Ikke mendapat ucapan dari penggemar dan rekannya sejumlah artis. Salah satunya penyanyi dan anggota DPR Krisdayanti."Hebatnyaaaa anak sayang. Selamat ya lihat dulu pas kecil saja," tulis Krisdayanti.Siti Adira Kania merupakan buah hati Ikke Nurjanah dan Aldi Bragi yang lahir pada 1999. Pernikahan Aldi dan Ikke harus berakhir pada 2007.Meski orangtuanya bercerai, Dira tidak merasa kekurangan kasih sayang dari keduanya. Saat selesai menjalani sidang skripsi bulan lalu, Dira menyebut peran penting orangtuanya."First and foremost, thank you Bapak & Mamah. For everything," tulis Siti Adira Kania, Minggu (19/9/2021).