Paranormal Mbak You meninggal pada Rabu, 1 Juli 2021. Kematian Mbak You ini membuat salah satu ramalan seorang paranormal asal Aceh kembali viral.Paranormal bernama Teuku Iqbal Johard itu rupanya pernah membuat ramalan bahwa Mbak You akan meninggal pada tahun 2021. Ramalan itu dia jabarkan pada awal tahun 2021 di saluran Youtube-nya dengan judul "PERAMAL ACEH RAMALKAN MBAK YOU MATI DITAHUN INI"."Saya melihat ada kerumunan ramai sekali, dan si Mbak You ini kayaknya mati tahun ini teman-teman. Saya melihat ada sisi kegelapan, ada kepulan asap di tahun ini dan dia mati, kenapa saya mengatakan mati, mati itu maut, mati itu bahasanya paranormal," ucap Iqbal kala itu."Itu ramalan saya. Kalau memang tidak benar berarti ini hanya ramalan. Kalau memang benar ini juga sekedar ramalan. Soal hidup dan mati seseorang hanya Allah yang tahu," lanjut dia.Ramalan yang dilontarkan Iqbal kala itu tak lama setelah Mbak You menuai kontroversi ketika memprediksi Presiden Jokowi akan lengser karena ada gejolak politik pada tahun 2021. Namun, Mbak You membantah kabar itu dengan menyebut ramalannya disalahartikan.Di saluran Youtube-nya, Iqbal memang aktif mengunggah video seputar dunia mistis, termasuk sejumlah ramalan. Setelah kematian Mbak You hari ini, video itu kembali ramai diperbincangkan warganet.Peramal Mbak You meninggal dunia pada hari ini, Kamis, 1 Juli 2021. Jenazahnya akan dibawa ke Salatiga. Kabar ini dikonfirmasi dari salah satu karyawan Mbak You, Adi."Mbak You betul meninggal barusan, di RS Premiere Bintaro. Kira-kira dia dilarikan ke rumah sakit satu jam yang lalu lah," ungkap Adi kepada wartawan.Namun, ia dan tim hingga kini belum mendapatkan informasi detail tentang penyebab kematian Mbak You. Sebab, rilis resmi dari RS. Premier Bintaro belum diterima."Gue belum dapet rilis resmi dari RS. Premier bintaro apakah covid-19 atau penyakit bawaan lainnya. Posisinya mau dimandikan dan langsung dibawa ke Salatiga," paparnya.(ELG)