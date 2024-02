Menyala! Fedi Nuril Tak Gentar Hadapi Serangan karena Tolak Pilih Prabowo

Publik Figur Ikut Tanggapi Cuitan Fedi Nuril

(ELG)

Nama Aktor Fedi Nuril menjadi trending topic di X setelah menyatakan tidak akan memilih pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka."Gue kasih utas pendek yang perlu dipahami dan diketahui generasi saat ini. Kenapa isu penculikan “terkesan”diangkat tiap 5 tahun? Karena si pelaku penculikan masih nyapres lagi. Dari 2007 sampai sekarang 'Aksi Kamisan' masih dilakukan tiap Kamis di depan Istana Negara," jelas Fedi dalam akun X miliknya @realfedinuril.Melalui cuitan tersebut, Fedi mendapatkan komentar ujaran kebencian dari warganet. Namun, tiap komentar ujaran kebencian ditanggapi oleh Fedi. Beberapa tanggapannya ada unsur humor."Kemakan hoax 5th-an itu... Penyebar hoax takut klo pak Prabowo jdi presiden..," cuitan salah satu warganet."Kemakan hoax 5th-an. Saya akan mempersilakan beliau sendiri yang menjelaskan. Silakan dibaca sambil gelantungan di jemuran. Eh, maaf, ternyata sudah malam. Silakan dibaca sambil telentang di meja setrikaan." balas cuitan Fedi sambil membagikan tautan salah satu portal berita. Fedi juga melakukan repost unggahan dalam akun X Gerpolek Plot @GerpolekPlot mengenai kasus tahun 1998. Hal tersebut membuat warganet bertanya-tanya kepadanya."Bang Fedi, ane penasaran. Misalkan ada orang production house/casting director yang lihat keberanian abang di sosmed kayak gini…apakah abang nggak takut kena cancel culture/mempengaruhi karir abang? (saya salut dengan keberanian abang + saya dukung abang)," cuitan salah satu warganet."Gak takut, sih. Aku bukan kriminal, koruptor dll." cuitan Fedi membalas."GG bang, menyala abangku," tanggapan warganet.Melihat trending tersebut, publik figur memberi tanggapannya masing-masing."Fedi Nuril tag team sama Cak Imin, jadinya Slepet Taplak." cuitan Arie Kriting @Arie_Kriting."Untuk yang bertanya2, ya betul. Gue adalah admin akun @realfedinuril," canda Pandji Pragiwaksono @pandji."Dan, alhamdulilaah, gak perlu dibayar," tanggapan Fedi atas cuitan Pandji."FEDI ADMIN LU BERAPA ORANG SIH?!," cuitan Ernest Prakasa."Valar Morghulis," tanggapan Fedi menggunakan peribahasa di serial drama fantasi "Game of Thrones" yang artinya semua harus mati, semua harus melayani.Produser Film "Agak Laen" Ernest Prakasa juga membuat adegan cerita tentang Fedi.(Sebuah adegan imajiner, terjadi sebulan silam)"Tau ga lo, seminggu menjelang Pilpres, bakal ada aktor yang vokal banget sampe viral. Berani banget, gokil!""Oh ya? Siapa?""Fedi Nuril""Oh, Fed... HAH?"Selain publik figur, warganet lainnya turut memberi tanggapan."Kalo suara 02 tiba-tiba menurun seminggu sebelum pencoblosan, itu mungkin efek Fedi Nuril sendirian.""Sekalinya nongol lgsg war. Semua dijabanin, energinya banyak""Fedi nuril paham EYD. dia nulis "Terima kasih, ya." instead of "Terima kasih ya." KEREN!!"Fedi beralasan tidak ingin memilih orang pernah terlibat dalam kasus penculikan aktivis pada tahun 1998. Semasa menjadi tentara, Prabowo Subianto pernah memerintahkan penculikan terhadap aktivis pro demokrasi di masa Orde Baru.