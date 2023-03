Konser di Indonesia, Member NCT Dream 'Ngidam' Makan Seafood di Sunter

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Boyband asal Korea Selatan, NCT Dream telah berhasil menggelar konser The Dream Show 2 : In A Dream di Indonesia selama tiga hari berturut turut dari tanggal 4, 5, dan 6 Maret 2023.Dalam jumpa pers, terungkap fakta menarik bahwa Chenle selaku vokalis utama NCT ingin kembali makan seafood di Sunter. Sebelumnya, Chenle sempat viral karena makan di restoran seafood yang berlokasi di Sunter pada September 2022 lalu.Restoran tersebut menghidangkan ragam makanan laut yang segar dan lezat tersebut sehingga membuat Chenle kepincut. Chenle mengaku jika kali ini dia memiliki waktu luang agar mengunjungi dan menikmati kembali makanan di Pulau Sentosa."Ada satu restoran seafood di Jakarta, enak banget deh, bukannya cuma enak, tapi enak banget," ujar Chenle saat konferensi pers.Member NCT Dream yang berkewarganegaraan Tionghoa tersebut menceritakan saat tahun lalu dirinya ke sana sampai kalap melahap banyak makanan. Bahkan, sang manajer sampai terkejut melihat jumlah porsi makanan Chenle."Aku ajak manajer ke sana, dia tuh sampai kaget lihat aku makan sebanyak itu, tapi kalau sekarang enggak sempat ke sana, ya sudah next time aku pasti sempetin ke sana", ujarnya.Chenle yang memiliki akun Instagram bernama @kh1000le mengunggah beberapa foto makanan seafood saat dirinya berada di Indonesia pada September 2022 lalu."Best meal ever! ever!!!!!!! Goks mantap bet, Enak banget tsay," kata Chenle.Sementara itu, konser NCT Dream yang bertajuk The Dream Show 2: In A Dream yang telah terselenggara selama tiga hari berhasil menjual habis 37.000 tiket. Dyandra Global Edutainment dalam menyelenggarakan konser tersebut mengerahkan berbagai persiapan maksimal agar konser berjalan mulus dan aman.