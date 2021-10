Baim Wong Dihujat karena Marahi Pria Tua, Begini Respons Paula Verhoeven

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Paula Verhoeven menanggapi hujatan netizen pada suaminya Baim Wong. Instagram @paula_verhoeven

Klarifikasi Baim Wong

Jakarta: Paula Verhoeven turut bersuara terkait aksi suaminya Baim Wong yang memarahi pria tua. Ia mengambil sisi positif dari kejadian yang membuat Baim Wong dihujat warganet tersebut.Hal itu Paula Verhoeven ungkapkan melalui postingan Instagram. Ia memajang foto Baim Wong dan anak pertamanya, Kiano Tiger Wong."Orang berhak berpendapat, orang berhak men-judge (menghakimi), tp yg tau diri kita itu kita sendiri… Ga perlu jg Justification (pembenaran) dr orang lain," tulis dia dalam akun @paula_verhoeven, Selasa, 12 Oktober 2021.Menurutnya, terkadang orang lupa belajar jadi pemaf, berhenti menjadi pembenci, berhenti menyalahkan orang, dan belajar memperbaiki diri."Karena kita terlalu fokus sm kehidupan orang lain…," simpul Paula Verhoeven.Istri Baim Wong itu berharap setiap masalah yang dihadapi dapat menjadikan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik."We can’t control other people, but we can control our reactions to them… (kita tak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol reaksi kita pada mereka)," tutup Paula.Baim Wong akhirnya angkat bicara mengenai video viralnya sedang memarahi seorang pria tua yang dia sebut pengemis. Baim bersikeras menyebut pria tua itu meminta uang kepadanya.Dalam video klarifikasi yang dia unggah, Baim menjelaskan kronologi kejadian yang menghebohkan itu. Baim awalnya sedang berjalan bersama anaknya, Kiano setelah mengantar sang istri, Paula Verhoeven ke rumah sakit. Tiba-tiba seorang pria tua membuntuti Baim dan meminta uang."Ketika saya keluar dari rumah sakit, tiba-tiba ada orang mendekati saya pakai motor dan itu mepet. Kita lagi jalan dan dia mepet kita sih, dan itu bahaya banget ya, saya lagi bawa anak lagi. Dia tiba-tiba minta uang sama saya, duh ampun," kata Baim Wong.Baca: Baim Wong Buka Suara Usai Dihujat karena Marahi Pria Tua: Dia Teriak Minta Uang Baim tak suka dengan cara pria tua itu mendekatinya. Meski dalam video wajah Baim terlihat emosi, ayah dua anak itu mengaku tidak marah kepada kakek tersebut."Kalau bossque ada di posisi saya itu mungkin persepsinya akan beda banget sih melihat kejadian ini dan mungkin sangat berbeda lah dari cara dia ngomong, dari cara dia minta, itu enggak banget sih. Jadi saya bilang apa yah, ketika kita tidak berada di posisi orang tersebut susah untuk bisa melihat kejadian itu sebenernya," jelas Baim."Dan waktu itu saya juga enggak marah kok, saya bilang 'Pak, bukan dengan cara seperti ini ya saya bilang, jangan, engak baik' saya bilang dan itu enggak marah-marah," lanjut dia.