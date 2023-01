Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ayu Gani pernah mencuri perhatian ketika menjadi juara Asia's Next Top Model 2015. Siapa sangka, Ayu Gani ternyata tak pernah bercita-cita menjadi model.Ayu Gani pun membagikan kisah perjalanannya di dunia mdel dalam serial yang dibuat Glenfiddich berjudul The Where Next Club. Dalam sebuah diskusi yang dimoderatori oleh Rory Asyari, Gani membahas pengalaman pertamanya dalam industri pemodelan serta rencananya untuk masa depan.Karier model Gani terjadi secara tidak sengaja. Sang ibu membujuknya untuk mendaftar kontes model yang disponsori oleh majalah terkemuka pada tahun 2011. Tak disangka, Gani memenangkan kompetisi tersebut dan mendapatkan gelar "The Most Favorite".Setelah menjadi gadis sampul, karier Gani benar-benar melejit. Ia mulai banyak menerima undangan untuk berpartisipasi dalam pemotretan dan acara mode, termasuk dalam Jakarta Fashion Week.Pada tahun 2012, Gani mendapat tawaran audisi model Asia’s Next Top Model. Pada 2015, Gani menjadi orang Indonesia pertama yang memenangkan Asia's Next Top Model."Itu mungkin puncak karier saya pada saat itu, dan sejak itu, saya bisa bekerja sebagai model di luar negeri seperti di London, mengelilingi Eropa, dan Amerika Serikat. Saya selalu bertanya pada diri sendiri, 'Apa lagi yang ingin saya lakukan?' Setelah itu, di mana selanjutnya? Kita bisa mendapatkan banyak informasi di sana, jadi saya percaya di situlah semuanya dimulai," kata Ayu Gani.Setelah menjadi juara, Gani merintis karier model di luar negeri. Dia sekarang membentuk agensi model sendiri selain bekerja sebagai konsultan pemodelan untuk model di Indonesia. Gani bercita-cita untuk membawa model Indonesia ke seluruh dunia."Aku ingin menciptakan sekolah model karena ingin memberikan aspirasi tentang bagaimana rasanya menjadi seorang model ternama kepada mereka yang memiliki cita-cita tinggi dan ingin bekerja di industri ini," tuturnya.Kiprah Gani itu membuat Glenfiddich tertarik menggali perjalanan hidupnya. Mereka melihat kisah Ayu Gani begitu inspiratif dan diharapkan memicu hal serupa pada orang lain."Kami tidak pernah diam karena kami terus mendorong batasan dengan inovasi dan pengalaman baru. Kami berharap bahwa kelanjutan dari The Where Next Club di Indonesia terus menginspirasi masyarakat dengan kisah-kisah luar biasa ini," kata Brett Bayly, Regional Brand Ambassador untuk Glenfiddich Southeast Asia.