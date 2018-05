Di Balik Layar, Ryan Reynolds Akui Punya Kepribadian Membosankan

: Kita mengenal penampilan akting Ryan Reynolds lewat banyak film, salah satunya film superhero Deadpool dengan pembawaan watak terlalu banyak bicara. Namun di luar panggung, aktor Hollywood usia 41 tahun ini ternyata jauh lebih pendiam dan tidak menonjolkan diri.Hal ini diungkap dalam artikel wawancara terbaru The New York Times dengan Ryan dan sejumlah pemain jelang perilisan film Deadpool 2. Menurut Leslie Uggams, salah satu rekan aktris di film tersebut, Ryan bukan jenis aktor seperti Dwayne "The Rock" Johnson, yang menikmati sorotan baik di dalam maupun luar panggung."Di luar panggung, dia kurang mengesankan. Dia tidak seperti The Rock. Ketika The Rock berjalan di suatu ruangan, aku yakin respons orang akan seperti, 'Astaga, the Rock.' Namun itu bukan Ryan. Dia bukan Tuan Hollywood," kata Leslie.Ryan juga bercerita bahwa situasi kontras ini sudah terjadi sejak lama. Dia sudah bertemu beberapa orang yang kaget karena mendapati pembawaan Ryan yang berbeda dengan karakter yang mereka lihat di layar. Salah satunya adalah setelah dia dikenal orang-orang lewat film komedi percintaan National Lampoon's Van Wilder (2002) garapan Walt Becker.Saat itu, beberapa orang usia 20-an mendatangi dia di bar dan menawarkan minuman. Setelah ngobrol, mereka kecewa karena mendapati sosok Ryan sebagai pria yang lebih membosankan dibanding apa yang mereka harapkan.Ryan mengaku punya masalah dengan kecemasan bahkan hingga sekarang, termasuk ketika dia harus berhadapan dengan media massa untuk promosi film Deadpool terbaru. Untuk mengatasi ini, dia punya beberapa cara. Misalnya melakukan wawancara dalam karakter Wade Wilson alias Deadpool atau memakai aplikasi meditasi di ponsel."Ketika tirai terbuka, aku memanggil si orang bodoh ini (Deadpool). Dia seperti mengambil alih dan segera pergi lagi begitu aku berjalan keluar lokasi. Itu adalah mekanisme pertahanan diri yang bagus. Aku rasa jika kau hendak melompat dari tebing, kau juga akan terbang," tukas Ryan.Deadpool 2 digarap oleh sutradara David Leitch dengan naskah tulisan Rhett Reese dan Paul Wernick. Ryan Reynolds kembali menjadi bintang utama dan ikut menulis naskah. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 15 Mei 2018.(DEV)