BCL Anggap Deddy Sutomo seperti Ayah Sendiri

Bunga Citra Lestari (BCL) tampak ikut menyambangi prosesi pemakaman aktor senior Deddy Sutomo. Sempat menjalani proyek film bersama mendiang Deddy, istri Ashraf Sinclair ini merasa begitu kehilangan."Om Deddy tuh kayak bapak ya kalau buat aku. Enggak emosional, amat sangat sabar, amat sangat ngemong. Aku banyak belajar dari Om Deddy," kata Bunga di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu 18 April 2018."Aku syuting sama Om Deddy waktu itu, pengalaman yang besar sekali, meninggalkan banyak sekali kesan, beliau sangat positif personal dan amat sangat baik, terutama aku merasa kecil banget, junior banget gitu untuk syuting sama Om Deddy, buat aku pengalaman yang sangat besar sekali," imbuhnya.Banyak hal positif yang dapat ditangkap BCL semasa menjalani karier bersama. Senada dengan pernyataan beberapa aktor lain, BCL menilai Deddy sebagai sosok yang inspiratif dan selalu rendah hati."Betapa humble-nya dia, positif personality sekali orangnya, untuk aktor yang sudah sesenior itu, se-legend itu, untuk bisa memberikan contoh yang sangat baik buat kita yang masih baru-baru.""Dibimbing sama beliau ya itu, sabar, humble, berhadapan sama beliau tuh, kayak bapak sendiri, begitu sangat, apa ya aku bilangnya, mungkin ngemong bukan kata yang tepat tapi amat sangat sabar dan memperlakukan kita, seperti anaknya.""Banyak momen-momen, untuk aku yang memberikan pelajaran, bagaimana sih untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Walaupun sudah berkarier begitu lama, tapi amat sangat humble, down to earth, masih ingin belajar lagi, masih mau untuk membesarkan dirinya lagi, itu yang aku selalu ingat untuk jadi pengingat juga buat aku untuk bisa selalu down to earth setiap kali bekerja, ketemu sama orang, dan untuk bisa selalu jadi orang yang lebih baik."Bunga Citra Lestari terakhir kali bermain bersama Deddy Sutomo dalam film Moon Cake Story bersama Morgan Oey. Diakui BCL, banyak hal didiskusikan bersama Deddy.BCL sendiri mengaku tak tahu jika aktor panutannya itu menderita sakit. Dia sempat menghubungi Reza Rahadian untuk memastikan kabar kondisi Deddy yang menurun. Deddy Sutomo meninggal dunia pada Rabu, 18 April 2018 pukul 07.00 WIB."Sejujurnya aku tidak tahu, aku hari ini, amat sangat mengejutkan sekali, aku kaget, sempat aku telepon Reza. 'Za, ini benar apa enggak gitu? Kok terakhir aku ketemu masih sehat gitu, happy'. Aku dengar dari ibu juga, sudah di rumah tiga hari, ternyata terus sudah enggak ada. Sebelumnya sudah di rumah sakit, justru pas sudah balik ke rumah, di situ beliau pergi dari rumah," tutupnya.(ELG)