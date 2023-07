Kim Bum Gelar Fan Meet di Jakarta, Segini Harga Tiket dan Benefitnya

Harga Tiket dan Seat Plan

Foto: Instagram



Benefit

Foto: Instagram

Kim Bum

(SUR)

Jakarta: Kim Bum akan menggelar fan meeting bertajuk ‘Between U and Me’ di Ballroom Pullman Hotel Jakarta, Central Park, pada Minggu, 3 September 2023. Harga tiket dibanderol kisaran Rp1 juta hingga Rp2,8 juta.Kabar gembira bagi para pecinta Drama Korea , khususnya penggemar Kim Bum. Aktor yang namanya dikenal sejak bermain di serial drama legendaris ‘Boys Over Flowers’ ini akan menyapa penggemarnya di Jakarta.Pembelian tiket sudah dibuka sejak Kamis, 27 Juli untuk tahap presale. Sedangkan tahap general sale dibuka mulai hari ini, 29 Juli. Pembelian ini dapat dilakukan di loket.com.Adapun harga tiket beragam sesuai dengan kategori yang ditawarkan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini daftar harga tiket serta seat plan f an meet ing ‘Between U and Me’:Gold: Rp1.000.000Platinum: Rp1.800.000Diamond: Rp2.800.000Harga tersebut sudah termasuk pajak pemerintah, PPN, dan biaya admin.Para penggemar juga akan mendapatkan sejumlah benefit menarik tergantung dengan kategori tiket yang dimiliki. Pemilik tiket Gold mendapat kesempatan sesi hi-bye serta signed poster, dan sesi foto grup bagi yang beruntung.Tiket Platinum mendapat kesempatan sesi hi-bye serta signed poster dan sesi foto grup bagi yang beruntung. Sementara itu pemilik tiket Diamond mendapat photocard, sesi hi-bye, serta signed polaroid, signed poster, dan sesi foto grup dengan sistem undian.Sebagai informasi, Kim Bum merupakan aktor asal Korea Selatan yang namanya mulai dikenal secara lokal maupun internasional setelah berpartisipasi pada drama Korea ‘Boys Over Flowers’ pada 2009.Kim Bum juga diketahui pernah terlibat dalam sejumlah serial drama hits lain, seperti ‘Tale of the Nine Tailed’ (2020), ‘Tale of the Nine Tailed 1938’ (2023), ‘Law School’ (2021), dan ‘Ghost Doctor’ (2022).Bagaimana Sobat Medcom, apakah tertarik bertemu Kim Bum?