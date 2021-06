Sambil Menangis, Personel Steven & Coconut Treez Ungkap Fakta Kematian Tepeng

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vokalis band Steven and Coconut Treez, Steven Nugraha Kaligis alias Tepeng, meninggal dunia. Dua sahabat bermusiknya mengungkapkan fakta kepergian Tepeng.Gitaris Steven and Coconut Treez, Teguh Wicaksono alias Tege, dan Rival Himran selaku bassist, mengumumkan kabar duka cita. Mereka juga menyampaikan doa untuk Tepeng."Telah meninggal dunia sahabat kita, keluarga kita, Steven Nugraha Kaligis. Mohon doanya ya kawan, semoga khusnul khotimah, dimaafkan segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Amin, Ya Allah," ucap Tege di Instagram resmi band Steven & Coconut Treez.Tege dan Rival menyampaikan kabar duka itu sembari meneteskan air mata. Mereka pun meminta kepada masyarakat, khususnya para penggemar, untuk turut mendoakan mendiang Tepeng.Selain itu, diungkapkan kondisi kesehatan Tepeng yang memburuk sebelum pergi untuk selamanya. Tepeng menderita suatu penyakit yang membutuhkan perawatan khusus selama hampir empat tahun terakhir."Dia berhasil melewati semuanya itu dan kemarin dia bisa stabil. Tapi ya jujur aja, penyakit itu akhirnya mengirim dia terkena salah satu virus (covid-19) yang mengakibatkan penyakitnya makin bahaya," ungkap Rival."Intinya doa yang terbaik untuk keluarga Steven Nugraha Kaligis dan doakan juga kami keluarga besar Coconut Treez agar tetap tabah dan tetap semangat," pungkasnya.Tepeng meninggal dunia hari ini, Selasa, 22 Juni 2021 pada pukul 07.30 WIB. Pelantun lagu "Welcome to My Paradise" itu mengembuskan napas terakhirnya di RS Madika BSD.Sementara itu, pria kelahiran 1975 ini merupakan pendiri band Steven and Coconut Treez. Band ini terbentuk sejak tahun 2005 dengan personel Steven Nugraha Kaligis (vokal), A Ray Daulay (gitar), Teguh Wicaksono (gitar), Rival Himran (bass), Iwan (keyboard), Tedy Wardhana (perkusi), dan Aci (drum).(ELG)