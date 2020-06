Doa Sophia Latjuba untuk Dwi Sasono

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Aktris Sophia Latjuba ikut bersedih mengetahui penangkapan Dwi Sasono atas kasus narkoba. Sophia sebagai sahabat Dwi dalam sinetron Tetangga Masa Gitu (TMG) menulis kesan."Sebagai sahabat dan rekan kerja Dwi Sasono dalam serial TMG, ini hari yang menyedihkan untuk saya dan saya yakin begitupun dengan seluruh keluarga besar dan fans TMG," tulis Sophia, Senin 1 Juni 2020."We all know Dwi is one of the sweetest, most caring, humble and responsible family man, co-worker and friend (Kita semua tahu Dwi seorang yang baik, perhatian, rendah hati dan laki-laki yang bertanggungjawab pada keluarga, rekan kerja dan sahabat)," lanjutnya.Dwi Sasono memerankan Adi Putranto, pasangan Angela Schweinsteiger (Sophia Latjuba). Aktris berusia 49 tahun itu turut mengajak publik mendoakan yang terbaik untuk Dwi Sasono."Everyone, please pray for Dwi and his family (Semuanya, mari doakan untuk Dwi dan keluarganya). Semoga semua harapan dan doanya dikabulkan so he can reunite with his family as soon as possible(sehingga dia dapat berkumpul lagi dengan keluarganya secepat mungkin)," tutup Sophia.Aktor Dwi Sasono dirilis atas kasus narkoba pada Senin, 1 Juni 2020. Dwi Sasono ditamgkan di Jakarta Selatan karena kepemilikan 16 gram ganja. Barang tersebut dikonsumsi selama 1 bulan.(ASA)