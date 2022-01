Perjalanan Karier Betty White, dari Penyiar Radio hingga Akting di Hot in Cleveland

Perjalanan karier Betty White

Betty White. Hulton Archive/Getty.

Karier Betty White di serial The Golden Girls

Jakarta: Pemeran Rose Nylund dalam serial The Golden Girls, Betty White, meninggal dunia pada Jumat, 31 Desember 2021. Ia tutup usia pada 99 tahun."Betty meninggal dengan tenang dalam tidurnya di rumahnya pagi ini," kata agen dan teman dekatnya, Jeff Witjas, dilansir dari People, Sabtu, 1 Januari 2022.Betty White lahir di Illinois, Amerika Serikat, pada 17 Januari 1922. Ia membintangi banyak serial dan menerbitkan beberapa buku.Karier Betty White di dunia hiburan dimulai pada 1940-an, setelah dia lulus dari sekolah menengah. Dia mulai bekerja di radio dan kemudian mendapatkan acaranya sendiri, The Betty White Show.Pada tahun 1949, ia menjadi co-host dengan Al Jarvis di variety show Hollywood on Television di Los Angeles. Setelah Al Jarvis meninggalkan pertunjukan pada tahun 1952, White mulai menjadi pembawa acara sendiri.Betty White masuk nominasi aktris terbaik dalam Penghargaan Emmy 1951. Itu adalah penghargaan dan kategori pertama dalam acara penghargaan baru yang ditujukan khusus untuk wanita di televisi.Selain menjadi host, Betty White mulai berakting dalam komedi televisi Life with Elizabeth.Dia mendapatkan nominasi Emmy kedua dan ketiganya saat tampil di The Mary Tyler Moore Show pada 1970-an. Ia menjadi wanita pertama yang memenangkan Daytime Emmy Award dalam kategori pembawa acara permainan yang luar biasa untuk acara NBC Just Men! pada tahun 1983.Kemudian, Betty White berperan sebagai Rose Nylund dalam The Golden Girls pada tahun 1985-1992. Awalnya, Betty White ditawari peran Blanche Devereaux, yang akhirnya dimainkan oleh Rue McClanahan.Setelah The Golden Girls berakhir pada tahun 1992, Betty White membintangi serangkaian acara TV, termasuk The Golden Palace (spin-off dari The Golden Girls tanpa Arthur), Bob, dan Maybe This Time.Betty White juga membintangi sebagai Catherine Piper di Boston Legal dari 2005-2008 dan Ann Douglas di The Bold and the Beautiful dari 2006-2009.Baca: Bintang The Golden Girls Betty White Meninggal Dunia di Usia 99 Tahun Betty White terus bekerja di televisi, membintangi film dan acara TV. Pada 2010, ia berperan sebagai Elka Ostrovsky di serial Hot in Cleveland. Series tersebut menjadi kunci kebangkitan karier Betty White yang dimulai dari perannya dalam The Proposal (2009) bersama Sandra Bullock dan Ryan Reynolds.Betty White dinominasikan tiga kali dalam Screen Actors Guild Award untuk penampilan luar biasanya dalam serial komedi pada 2011, 2012 dan 2013. Dia memenangkan dua nominasi pertama. Sepanjang karirnya yang panjang, ia dinominasikan untuk 21 Primetime Emmy, dengan total lima kemenangan.