Tyas Mirasih Digugat Cerai, Netizen: Secantik Ini Ditalak

Aktris Tyas Mirasih dikabarkan telah digugat cerai oleh suaminya, Raiden Soedjono. Netizen (warga net) pun dibuat heboh dengan kabar tersebut, hingga unggahan terakhir Instagram Tyas dibanjiri komentar netizen.Pada unggahan terbarunya, Tyas menunjukkan potret dirinya yang sedang sendirian mengenakan baju berwarna hujau tua. Ia menuliskan kalimat mutiara tentang tempat perlindungan yang dipopulerkan oleh penulis Blake Auden."She is both the refuge and the rocks. The lighthouse and the sea," tulis Tyas Mirasih di Instagramnya.Unggahan tersebut pun menuai ratusan komentar. Sejumlah netizen terkejut dengan kabar gugatan cerai yang dilayangkan Raiden Soedjono terhadap Tyas."Secantik ini di talak. Dunia pernikahan memang kejam," tulis salah satu netizen sembari menyisipkan emoji menangis."Kurang apa Mba Tyas, kok bisa diceraikan?" timpal netizen lainnya.Ada juga netizen yang teringat dengan penampilan Tyas bersama Raiden di salah satu program televisi. Keduanya terlihat mesra dan romantis, bagaikan tidak ada masalah dalam pernikahan mereka."Loh kok cerai? Baru kemarin bilang di Lapor Pak, baik-baik saja. Apa karena belum punya buah hati atau ada wanita lain atau pria lain?" tanya netizen lainnya.Selain itu, tidak sedikit juga netizen yang menyampaikan doa terbaik untuk Tyas Mirasih. Mereka berharap perceraian itu tidak terjadi."Semoga enggak jadi pisahm yang rukun. Setiap menjalani bahtera rumah tangga pasti ada kerikil dan jalan yang berliku. Enggak ada jalan yang mulus," tulis salah satu netizen.Tyas Mirasih menikah dengan Raiden Soedjono pada Juli 2017. Selama menikah, mereka belum dikaruniai anak, namun terlihat bahagia. Kini, pernikahan itu pun terancam usai suami Tyas mengajukan gugatan cerai.(ELG)