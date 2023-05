Jinyoung GOT7 Pergi Wamil, Bambam Beri Pesan Menyentuh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Jin-young GOT7 mulai melakukan pelatihan wajib militer (wamil) hari ini, Senin, 8 Mei 2023. Rekan segrupnya, Bambam berikan pesan menyentuh untuknya.BH Entertainment, agensi yang menaungi Jin-young, mengumumkan pendaftaran Jin-young melalui akun Instagram agensi, @bhent_official.“Aktor Park Jin-young mendaftar (wajib militer) hari ini. Kami meminta dukungan dan dorongan kalian sampai hari dia menyapa penggemar lagi dengan peningkatan (ketika sudah keluar wamil)," tulisnya.Para penggemar yang mendapatkan kabar itu langsung memenuhi kolom komentar dengan dukungan untuk Jin-young."Sehat-sehat," tulis @aininoviyanti."We will wait for you (kami akan menunggumu)," tulis @__hudawang__."Come back safely and healthy, Jin-young. We will be waiting for you. Take care of yourself, Jin-young. (Kembali selamat dan sehat, Jin-young. Kita akan menunggumu. Jaga diri baik-baik, Jin-young)," tulis @myjinyoungonly.BamBam, teman serekannya di GOT7, juga membagikan pesan yang menyentuh hati untuk Jin-young. Ia membagikannya melalui akun Twitter pribadinya, @BamBam1A.“Jin-young, semoga kamu sehat (selama wamil). Saya tidak yakin apakah kamu akan melihat cuitan ini, tetapi kami, GOT7 dan Ahgase (sebutan penggemar GOT7) akan menunggu JJ Project (duo yang terdiri dari JAY B dan Jin-young) dengan sabar,” tulisnya.