Hanung Bramantyo Jadikan Film Miracle in Cell No. 7 Kado Ultah Buat Zaskia Mecca

Film drama populer asal Korea Selatan, Miracle in Cell No. 7 dibuat ulang (remake) ke dalam versi Indonesia oleh sutradara Hanung Bramantyo. Film ini mulai tayang pada Kamis, 8 September 2022. Perilisan film ini bertepatan dengan hari ulang tahun istri sang sutradara, Zaskia Adya Mecca.“Hari ini, 8 Sept, film Miracle In Cell No. 7 tayang di bioskop. Kado ulang tahun buat bia @zaskiadyamecca,” tulis Hanung melalui akun Instagram pribadinya.Melalui unggahan tersebut, Hanung juga menyampaikan rasa terima kasihnya buat sang istri. "Makasi ya, Bia. Udah nemenin kerempongan, ke-moodian, dan kesleboran aku sampe hari ini."Hanung juga menyampaikan harapannya buat sang istri. Tak lupa, pria berusia 46 tahun juga menyampaikan rasa cinta dan sayangnya pada sang istri."Tetap jadi istri yang gak pernah itung-itungan sama suami. Istri yang selalu ngingetin sholat dan sedekah, dan selalu ngingetin suami buat jangan gampang marah-marah sama crew. Love you so much!!" sambung Hanung dalam unggahannya.Miracle in Cell No. 7 adalah film drama keluarga Indonesia tahun 2022 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini merupakan versi remake dari film Korea Selatan tahun 2013 dengan judul yang sama. Film produksi Falcon Pictures ini dibintangi oleh Vino G. Bastian, Graciella Abigail, dan Indro Warkop.