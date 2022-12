Cinta Laura Ungkap Alasan Deddy Corbuzier 'Berseberangan' Soal Kesetaraan Gender

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pendapat Cinta Laura soal Deddy Corbuzier. YouTube The Leonardo's

Jakarta: Cinta Laura dan Deddy Corbuzier kerap memiliki pandangan yang berbeda, salah satunya terkait kesetaraan gender. Cinta Laura menduga hal itu berhubungan dengan masa lalu.Hal itu dibahas dalam konten Youtube milik Onadio Leonardo. Ia melihat Deddy Corbuzier sangat membela pria sementara Cinta Laura sebaliknya.Cinta Laura tak menampik dan ia memakluminya."Aku gak mau ngebuka aib orang lain, tapi kurasa ada satu hal yang terjadi di masa kecilnya atau masa remajanya yang membuat dia beropini seperti itu, so like childhood trauma (trauma masa kecil)," ucap Cinta Laura singkat dalam YouTube The Leonardo's dikutip Rabu, 28 Desember 2022.Namun, Cinta Laura tetap menghormati Deddy Corbuzier. "but love you DC peace, support always (aku sayang DC, selalu mendukungmu)," ucap dia sambil tertawa.Cinta Laura menilai Deddy Corbuzier adalah pribadi yang bersahaja. Jadi berbeda pendapat bukan masalah bagi mereka berdua."I respect him (aku hormati dia), banyak hal positif tentang dia yang gak semua orang tahu, kalau orang tahu apa yang sudah dia lakukan dalam hidupnya dari segi sosial, segi positif, you know, it's hard not love him (kamu tahu, susah untuk tak suka padanya)," beber Cinta Laura.Selain itu, Cinta Laura juga menyadari bahwa dirinya dan Deddy Corbuzier kerap silang pendapat. Namun, itu tak masalah baginya."Aku gak takut Deddy Corbuzier kan, he's my friend, I love him, I respect him (dia temanku, aku sayang dia, aku hormati dia). Cuma aku gak selalu setuju dengan opininya dan aku gak takut untuk berantem," ucap dia.