Quentin Tarantino Menikah

Sutradara Quentin Tarantino akhirnya melepas masa lajangnya. Pria berusia 55 tahun itu akhirnya menikahi Daniella Pick, kekasih mudanya yang terpaut beda usia 20 tahun.Dikutip dari laman People, Quentin dan Daniella menggelar resepsi pernikahan secara eksklusif di Los Angeles, pada Rabu, 28 November 2018. Ini merupakan pernikahan pertama Quentin.Daniella tampak mengenakan gaun putih dengan tudung berwarna selaras berhiaskan tiara. Quentin tampak mengenakan setelah tuksedo hitam.Daniella Pick adalah putri dari penyanyi dan penulis lagu asal Israel, Tzvika Pick. Pada 2009, keduanya bertemu ketika Quentin tengah mempromosikan film Inglorious Basterds.Hubungan keduanya berlanjut ke jenjang serius. Mereka mengadakan pesta pertunangan pada September 2017 di New York City. Pesta itu sekaligus menjadi ajang reuni pemain Pulp Fiction. Bruce Willis, Samuel L. Jackson, dan Uma Thurman ikut hadir dalam pesta tersebut.Sebelum pernikahan berlangsung, Quentin Tarantino disibukkan dengan proyek film Once Upon A Time in Hollywood. Film ini dibintangi Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, dan Margot Robbie. Rencananya, film ini dirilis pada 26 Juli 2019.(ELG)