Penyanyi Legendaris Tony Bennett Meninggal Dunia Setelah Berjuang Melawan Alzheimer

Jakarta: Penyanyi klasik legendaris asal Amerika Serikat, Tony Bennett , meninggal dunia di New York, Jumat, 21 Juli 2023. Ia meninggal di umur 96 tahun setelah berjuang melawan penyakit Alzheimer yang dideritanya.Dilansir dari Music News, Tony Bennett didiagnosis menderita penyakit Alzheimer pertama kali pada tahun 2016, namun sang musisi itu tidak mengungkapkan penyakitnya kepada publik.Hingga akhirnya, pada tahun 2021 lalu, Bennet mengungkapkan bahwa dirinya telah didiagnosis mengidap Alzheimer. Selain itu, Bennet juga diketahui terlibat narkoba dan sempat mengalami depresi berat.Diketahui, Alzheimer merupakan bentuk demensia yang dapat menyebabkan komplikasi yang berakibat pada kematian. Hilangnya fungsi otak akibat kondisi ini dari waktu ke waktu dapat menyebabkan dehidrasi, malnutrisi, atau infeksi, yang dapat berakibat fatal.Penyakit Alzheimer adalah kondisi otak progresif yang menyebabkan penyusutan otak dan kematian sel. Di mana seseorang bisa kehilangan ingatan, fungsi kognitif, dan keterampilan sosial. Sampai saat ini, penyakit Alzheimer belum memiliki obat.Lahir dengan nama Anthony Dominick Benedetto, Bennett merilis album pertamanya yaitu Because of You pada 1951, Bennett menyanyikan lusinan hits termasuk Rags to Riches, Stranger in Paradise dan, yang kemudian menjadi lagu andalannya, I Left My Heart in San Francisco, yang memberinya dua dari 19 Grammy Awards dalam kariernya.Sebelumnya, Tony Bennett juga pernah hampir meninggal karena overdosis kokain pada tahun 1979 sebelum sadar dan akhirnya menghidupkan kembali karirnya.