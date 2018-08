Justin Bieber dan Hailey Baldwin Tak Ingin Buru-Buru Menikah

Pasangan Justin Bieber dan Hailey Baldwin dikabarkan menunda jadwal pernikahan mereka. Memang, sejak awal keduanya belum menentukan tanggal pernikahan. Pemunduran jadwal yang disepakati Justin dan Hailey lantaran keduanya memilih menjalani konseling pranikah."Rencana jadwal pernikahan mereka dibuat sedikit mundur. Justin dan Hailey tidak menginginkan masa pertunangan yang panjang, tetapi mereka juga tidak ingin terburu-buru," kata seorang sumber kepada People.Dia menambahkan, Justin dan Hailey ingin memperkuat hubungan mereka dan menikmati masa-masa pertunangan. "Bukan terburu-buru rasanya, mereka masih muda," imbuhnya.Sementara itu, seorang sumber lain mengatakan hal selaras kepada Entertainment Tonight. Dia mengatakan, Justin dan Hailey banyak berdiskusi dengan orang-orang terdekat mereka dan mendengarkan beberapa nasihat untuk menikmati momen yang sedang dijalani.Justin Bieber mendeklarasikan lamarannya kepada Hailey Baldwin pada 7 Juli 2018. Kabar itu diumumkan melalui akun Instagram Justin dibubuhi keterangan tertulis.Justin dan Hailey pertama kali bertemu pada 2009. Ayah Baldwin, Stephen memperkenalkan putrinya kepada Justin. Dua tahun berselang tepatnya Februari 2011, Hailey menghadiri premier film Justin Bieber berjudul Never Say Never di Regal E-Walk 13, Times Square, New York. Pada bulan yang sama Justin mengonfirmasi hubungannya dengan Selena Gomez saat menghadiri Vanity Fair Oscar Party.Hubungan Justin dan Hailey mulai tercium pada November 2014. Mereka pergi ke Gereja Hillsong di New York ditemani Kendall Jenner. Namun, keduanya menampik tengah menjalin hubungan khusus. Sementara sepanjang 2015, Justin banyak menghabiskan waktu bersama Hailey bahkan merayakan momen tahun baru bersama.Sejak 2016 hingga awal 2018, tidak ada kabar terbaru terkait hubungan Justin dan Hailey. Pada rentang waktu tersebut, Justin banyak dirumorkan kembali menjalin hubungan dengan Selena Gomez. Justin dan Selena bahkan bersama menghadiri pernikahan sang ayah, Jeremy Bieber yang dihelat di Jamaika, Senin 19 Februari 2018.(ELG)