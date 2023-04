Nonton Konser Taylor Swift, Selena Gomez: Terima Kasih Bestie!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Selena Gomez dan sang adik, Gracie, menonton konser Taylor Swift bertajuk "The Eras Tour" di AT&T Stadium, Arlington, Texas, pada Sabtu,1 April malam waktu Amerika Serikat. Keduanya terlihat di kerumunan penonton untuk menyaksikan pelantun lagu "Back to December ini" tampil.Selena Gomez terlihat berpenampilan dengan rambut ditarik ke belakang dan gaun putih yang mengalir dengan kardigan, sementara Gracie mengenakan gaun ungu yang mengingatkan pada era Swift's Speak Now.Selena Gomez mengabadikan momen kehadirannya dalam konser sahabatnya itu. Dirinya mengunggah foto yang menampilkan Gracie memberikan tanda hati kepada Taylor Swift.Pada unggahan yang sama, Ia juga mengunggah video dari belakang yang menampilkan Selena Gomez dan Gracie menari bersama saat menyaksikan penampilan Taylor Swift.Selena lantas menuliskan caption dan mengucapkan terima kasih kepada sahabatnya tersebut karena telah membawa Selena dan Gracie untuk menonton."Terima kasih bestie karena telah membawa saya dan adik ke dunia mistis, euforia, dan spesialmu. Bangga bisa mengenalmu! Mencintaimu selalu dan selamanya," tulisnya di Instagram.Kehadiran pelantun lagu "Back to You" di konser Taylor Swift menunjukkan persahabatan dua penyanyi papan atas ini masih terjalin hingga kini. Pada 2020, Selena Gomez mengaku sangat ingin berkolaborasi dengan Taylor Swift selaku sahabatnya sendiri"Saya selalu bermimpi membuat lagu bersama Taylor. Kami berdua menginginkan hal itu," kata Selena Gomez melansir ET kala itu.Selena Gomez menjelaskan persahabatan mereka yang sudah terjalin lebih dari 14 tahun lalu masih dalam keadaan baik bahkan semakin erat. Selena mengungkapkan jika taylor Swift sudah seperti anggota keluarganya sendiri.Diketahui Taylor Swift resmi memulai tur konsernya yang bertajuk "The Eras Tour" yang berawal di State Farm Stadium, Glendale, Arizona, Amerika Serikat, pada 17 Maret 2023. Ini menjadi pertama kalinya Swift menggelar tur setelah lima tahun.Dalam konser pembuka turnya ini, seluruh tiket terjual habis sejak beberapa bulan lalu ketika pertama kali diumumkan. Diperkirakan ada lebih dari 65 ribu orang yang menjadi saksi dalam pertunjukan tersebut.