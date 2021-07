5 Fakta Mbak You, Peramal Kejawen yang Tutup Usia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Ikuti jejak leluhur

2. Paranormal kejawen

3. Alami Mati suri

4. Menikah dengan ular

5. Ramal Jokowi lengser

Jakarta: Paranormal Mbak You tutup usia hari ini, Kamis,1 Juli 2021. Pemilik nama asli Euis Juwariah Johana itu meinggal di usia 47 tahun.Kabar ini dikonfirmasi dari salah satu karyawan Mbak You, Adi. Adi menyampaikan almarhumah wafat di RS Premiere Bintaro."Mbak You betul meninggal barusan, di RS Premiere Bintaro. Kira-kira dia dilarikan ke rumah sakit satu jam yang lalu lah," ungkap Adi kepada wartawan, Kamis, 1 Juli 2021.Hingga kini belum diketahui penyebab meninggalnya Mbak You. Adi mengatakan untuk penyebab menunggu rilis dari pihak Rumah Sakit. Berikut ini lima fakta Mbak You yang tutup usia hari ini.Sebelum dikenal sebagai paranormal seperti sekarang Mbak You diketahui seorang pebisnis di bidang interior. Namun, ia akhirnya mengikuti jejak leluhurnya menjadi paranormal , profesi yang dulu sempat dihindarinya.Mbak You memiliki darah keturunan paranormal kental dari kakeknya bernama Sudarno Atmowiloto. Ia merupakan guru spiritual yang cukup terkenal.Mbak You yang terkenal dengan ramalan soal selebritas, kejadian alam sampai politik ini melabeli dirinya sebagai Paranormal Kejawen. Ini diketahui dari bio di Instagramnya.Mbak You mengungkapkan dirinya pernah mengalami pengalaman spiritual yang tidak banyak orang mengalami, yakni mati suri. Pengalaman itu ia alami ketika duduk di bangku SMA.Mbak You memang terkenal dengan ramalan yang kontroversial. Namun, yang cukup membuat heboh adalah pengakuannya menikah dengan ular. Ia mengaku pernah menikah dengan ular yang diberi nama Kyai Wahyu Slamet di usia 31 tahun.Ular tersebut menurut sang peramal telah menemaninya sejak kecil. Ia memilih menikah dengan ular lantaran menilai hal tersebut merupakan garis kehidupan dari Tuhan yang harus diterima.Mbak You sempat meramalkan pada 2021 bakal banyak hal buruk terjadi. Salah satu ramalannya yang viral adalah soal Jokowi bakal lengser di tahun 2021. Gara-gara ramalan itu Mbak You harus berhadapan dengan kasus hukum.(MBM)