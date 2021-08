Ji Chang Wook Sembuh dari Covid-19, Lanjut Syuting Drama Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor asal Korea Selatan, Ji Chang Wook, sempat terpapar covid-19 hingga tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Kini, ia dinyatakan telah sembuh.Kondisi kesehatan yang membaik pun membuat Ji Chang Wook bisa melanjutkan pekerjaannya. Ia telah kembali memulai syuting untuk drama Netflix berjudul The Sound of Magic."Ji Chang Wook dinilai telah pulih sepenuhnya dari covid-19, dan dia telah keluar dari fasilitas layanan kesehatan terkait karantina," ujar agensi Ji Chang Wook, Glorious Entertainment, dilansir dari Soompi."Dia akan kembali ke syuting The Sound of Magic," tambah mereka.Sebelumnya, pada 26 Juli 2021, Ji Chang Wook dinyatakan positif covid-19. Kala itu, pihak agensi menginformasikan bahwa jadwal syuting sang aktor segera diberhentikan untuk sementara waktu.Pemeran drama Korea Healer itu pun rutin melakukan pemeriksaan kesehatan selama menjalani isolasi mandiri. Sedangkan lawan mainnya dalam The Sound of Magic, Choi Sung Eun, Hwang In Yeop dinyatakan negatif dari covid-19.Sementara itu, The Sound of Magic merupakan drama musik sentimental tentang gadis bernama Yun Ai (diperankan oleh Choi Sung Eun), yang menjadi dewasa terlalu cepat. Ia menjalani kehidupan yang mengerikan sampai dia bertemu Lee Eul dan mengalami pengalaman magis.Yun Ai akan bertemu Lee Eul (diperankan oleh Ji Chang Wook) adalah karaker pesulap misterius, pria dewasa yang ingin menjadi anak-anak selamanya. Ia tinggal di taman hiburan yang terbengkalai.Sedangkan teman sekelasnya, Na Il Deung (diperankan oleh aktor Hwang In Yeop), adalah siswa yang hanya fokus pada studinya dan tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Namun, dia mulai berubah setelah belajar tentang kesenangan sulap bersama Lee Eul dan Yun Ai.(PEN)