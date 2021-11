Valerie Thomas Sebut Tak Pernah Pakai Bra, Ini Alasannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Valerie Thomas. Instagram @valeriethomas

Pengertian bralette

Jakarta: Aktris Valerie Thomas menyatakan bahwa dirinya tak pernah menggunakan bra . Namun, ia menggunakan jenis pakaian dalam lain."I don't brought even incredible trips (saya bahkan tak bawa bra dalam perjalanan ini). Bahkan, tidak punya bra sama sekali," ucap Valerie Thomas dikutip dari Youtube TS Media, Kamis, 25 November 2021.Namun, ia mengaku menggunakan jenis penyangga payudara lain. "Bralette, yes," lanjut Valerie Thomas.Kebiasaan ini sepertinya diturunkan oleh sang ibu, Ina Indayanti. "My mom tak pernah pakai bra juga," tutur Valerie Thomas.Dilansir dari The New York Times, bralette adalah bra ringan tanpa kawat yang dirancang untuk kenyamanan. Bralette juga terkadang juga dipakai saat mengenakan pakaian luaran (outer).Bralette mulai populer pada 2010-an. The Times mencatat penggunaan bra tanpa kawat mengalami pertumbuhan hingga 40 persen pada 2017.Beberapa orang mengaitkan meningkatnya popularitas bralette terkait dengan naiknya isu ingin memiliki "tubuh yang atletis, sehat, dan segar" dibandingkan "tubuh yang disenangi pria".