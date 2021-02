Chef Renatta Sindir Orang yang Gemar Pamer di Media Sosial

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Chef Renatta singgung orang-orang yang gemar melakukan pamer kekayaan di media sosial. Sebab, dirinya tidak suka melakukan hal tersebut."Kenapa orang se-pengin itu terlihat kaya? Kalaupun loe sekarang kaya raya, the least thing you want is to be known," ucap Chef Renatta di kanal YouTube Deddy Coebuzier."Why do you need people untuk menganggap loe sesuatu," tambahnya.Ia menyatakan bahwa dirinya memiliki tindakan yang berbeda dibandingkan orang-orang itu. Renatta lebih memilih menunjukkan apa yang dipunya kepada sang ibunda."Kalau gue mau show off mungkin show off lebih ke emak gue. Kenapa? Bikin dia bangga dong, 'oh anakku sukses, oh anakku sekarang punya ini'," jelasnya.Lulusan Le Cordon Bleu Prancis itu menyatakan bahwa dirinya pamer kepada orang tertentu untuk tujuan yang jelas. Tepatnya, membuat ibunya merasa bangga.Selain itu, ia juga mengaku telah dikelilingi teman dan kekasih yang memahami dirinya apa adanya. Lantaran demikian, sudah cukup baginya dan dia tidak merasa kesepian dalam hidupnya.(ELG)