Dukung Anies Baswedan, Dokter Tirta: Jangan Ada Permusuhan di Antara Kita

Selebgram dan konten kreator dr. Tirta resmi melabuhkan dukungannya untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Melalui media sosial dokter Tirta memutuskan mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar."Aku memutuskan dukung Pak Anies,” tulis dr. Tirta pada Minggu (14/1/2024).Tirta tak sembarangan mendukung. Dukungan itu dia berikan setelah melakukan riset mendalam mengenai tiga pasangan calon presiden yang mengikuti Pilpres 2024.Tirta sadar, berdasarkan sejumlah survei pasangan Anies dan Muhaimin masih berada di bawah paslon Prabowo dan Gibran. Namun, Tirta menjadikan hal itu sebagai pemicu untuk lebih giat menyebarkan program-program milik Anies-Muhaimin agar lebih menjangkau pemilih baru."Aku tahu paslon no 2 sudah di atas angin di berbagai survey. Aku hargai orang-orang yang memilih beliau. Aku juga tau paslon no 3, cukup dikenal di area jawa tengah. Tapi aku berharap: 'What if' 'Gimana kalo semisal tokoh ini yang menang',” ucapnya.Tirta akan menjelaskan alasannya memilih Anies dalam sebuah video. Meski sudah melabuhkan dukungan, Tirta berharap pengikut dan penggemar menghargai pilihannya. Dia ingin Pilpres 2024 berlangsung damai.Melalui cuitannya tersebut dr. Tirta juga menjelaskan bahwa alasannya memilih Anies Baswedan berdasarkan dari hasil analisisnya. Ia juga akan memberikan alasan lengkap tersebut dalam sebuah video.“Alasan lengkapnya cukup panjang, aku sudah buat videonya, karena aku buat analysis buat diriku sendiri. Tapi once again, aku tetap respect banget. Buat temen-temenku dan ketiga calon. In the end, Setelah pilpres, jangan ada permusuhan di antara kita," ucapnya.