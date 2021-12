Rizky Nazar Ditangkap Polisi, Syifa Hadju Ucap Pesan Menyentuh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Rizky Nazar ditangkap polisi akibat kasus penyalahgunaan narkotika. Kekasihnya, aktris Syifa Hadju, diketahui bersama dengan Rizky sebelum penangkapan terjadi. Usai penangkapan itu, Syifa memberikan pesan menyentuh."Iky, kamu adalah salah satu orang dengan hati paling tulus yang pernah aku kenal. People make mistakes, tapi aku yakin ada hikmah dan pembelajaran buat kamu dibalik semua ini," tulis Syifa Hadju di Instagramnya.Ia menunjukkan keyakinannya bahwa Rizky Nazar merupakan sosok pria yang baik. Dia pun menekankan akan terus mendukung sang kekasih untuk menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya."Kamu adalah orang yang baik, dan setelah ini aku percaya kamu akan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi," ucap dia."You are so loved Iky, jangan pernah merasa sendiri yaa! Banyak banget yang sayang sama kamu. I'm so proud of you Kiko, we'll get through this together okay? I love you always," pungkasnya.Sebelumnya, Rizky Nazar diciduk di kediamannya saat sedang mengonsumsi narkoba jenis ganja. Tepatnya, pada Senin, 13 Desember 2021 pukul 20:30 WIB di Kramat Jati, Jakarta Timur.Terkait penangkapan tersebut, Rizky Nazar mengaku mengonsumsi ganja untuk membantu memudahkannya tidur. Dia juga mengaku baru kali ini mengenal ganja.Rizky Nazar sendiri dikenal sebagai pesinetron. Dia memerankan sinetron Cinta Bersemi di Putih Abu-abu The Series, Super ABG, Tiba-tiba Cinta, Pesantren Rock n Roll season 3, Elif Indonesia, Indah pada Waktunya, serta sejumlah FTV.Dia juga memerankan sejumlah film layar lebar. Di antaranya, ILY from 38.000 FT, London Love Story, The Way I Love You, Calon Bini, Mekah I'm Coming, hingga Satria Dewa: Gatotkaca.